В Тюмени научились продлять жизнь аккумуляторных батарей

Фото ИА "Тюменская линия"

Крупное предприятие по производству электротехнической продукции для свинцово-кислотных аккумуляторов может появиться в Тюменской области.

С такой инициативой выступили члены ООО "МегаБат" - сети по реализации аккумуляторных батарей и их техническому обслуживанию в Тюмени. В 2004 году они запатентовали резонансно-ионную технологию заряда свинцово-кислотных аккумуляторов. За 13 лет она доказала эффективность, пользуется спросом не только в регионе, но и в других субъектах. Теперь инноваторы решили пойти дальше - осваивать мировой рынок.

Как рассказал руководитель проекта Олег Сорокин, суть технологии в том, что она значительно продляет жизнь аккумулятора. Обычно при длительной или неправильной эксплуатации молекулы сульфата свинца образуют крупнокристаллические соединения. При этом площадь контакта электролита и активной массы пластины уменьшается, снижается емкость батареи и пиковые токи. Преобразовать кристаллы сульфата свинца можно только высоким напряжением, однако подать его на батарею невозможно – разрушаются пластины.

Тюменцы научились подавать серию специальных импульсов, провоцирующих в кристаллической решетке резонанс. Так в аккумуляторе возникают короткие – в 100-200 наносекунд – импульсы высокого напряжения без разрушительных токов. В результате межмолекулярные связи сульфата свинца разрываются, емкость батареи увеличивается.

Олег Сорокин подчеркнул, что существуют для этого и другие технологии, но стоимость оборудования недоступна рядовым потребителям. Цена на такие комплексы регенерации батарей начинается от 1,6 млн рублей. Тюменское устройство обходится потребителю от 150 до 300 тыс. рублей, услуга по восстановлению батареи – в 10-30% стоимости аккумулятора в зависимости от сложности работ.

"Рынок сбыта сегодня растет, потому что аккумуляторные технологии быстро развиваются. Все больше компаний предпочитают технику на электрической тяге. Потенциальными потребителями нашей технологии могут быть энергетики, продавцы автомобильных батарей и аккумуляторные заводы", - отметил Олег Сорокин.

Сейчас проект находится на стадии мелкосерийного производства. Крупными клиентами компании стали торговые сети "Леруа Мерлен Восток", "Ашан", компании "Золотые луга" и "Данон". В планах у предприятия зарегистрировать товарный знак, сертифицировать продукцию в 2017 году и создать дилерскую сеть за рубежом.

Для этого предприятию потребуется около 39 млн рублей. За поддержкой инноваторы обратились в областной бизнес-инкубатор. В случае одобрения заявки вместе со статусом резидента они получат право на льготное финансирование, организационную и юридическую помощь и сопровождение проекта на закупочных сессиях, международных выставках и презентациях.

Евгения Шевцова