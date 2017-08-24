Фотодинамическую терапию осваивают тюменские онкологи

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Курс обучения фотодинамической терапии прошел тюменский врач "Медицинского города" Анатолий Егорин в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

Технология фотодинамической терапии эффективна, а часто и единственно возможна при лечении онкологии в труднодоступных местах. Как сообщает пресс-служба "Медицинского города", больному вводится специальный препарат – фотосенсибилизатор, который делает опухоль восприимчивой к свету определенной волны. Затем на опухоль воздействуют лазерным лучом и уничтожают злокачественные клетки новообразования.

"Спектр применения фотодинамической терапии может быть намного шире: это и слизистые оболочки органов, и доброкачественные опухоли, и предраковые заболевания. Это обучение позволит расширить его в рамках нашего учреждения. Мы давно к этому стремились и наконец-то сделаем, имеющееся оборудование нам это позволяет. На сегодняшний день мы совместно с гинекологами запланировали пробное лечение пациентки с 1 стадией рака. Женщина на фотодинамическую терапию согласна и очень надеется на положительный результат. Будем прикладывать все усилия, пробовать и надеемся поставить эту методику на поток", - рассказал Анатолий Егорин.