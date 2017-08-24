up

24.08.2017 четверг

EUR 69.5619

USD 59.1312

В Тюмени 28..30 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Фотодинамическую терапию осваивают тюменские онкологи

08:34 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Курс обучения фотодинамической терапии прошел тюменский врач "Медицинского города" Анатолий Егорин в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

Технология фотодинамической терапии эффективна, а часто и единственно возможна при лечении онкологии в труднодоступных местах. Как сообщает пресс-служба "Медицинского города", больному вводится специальный препарат – фотосенсибилизатор, который делает опухоль восприимчивой к свету определенной волны. Затем на опухоль воздействуют лазерным лучом и уничтожают злокачественные клетки новообразования.

"Спектр применения фотодинамической терапии может быть намного шире: это и слизистые оболочки органов, и доброкачественные опухоли, и предраковые заболевания. Это обучение позволит расширить его в рамках нашего учреждения. Мы давно к этому стремились и наконец-то сделаем, имеющееся оборудование нам это позволяет. На сегодняшний день мы совместно с гинекологами запланировали пробное лечение пациентки с 1 стадией рака. Женщина на фотодинамическую терапию согласна и очень надеется на положительный результат. Будем прикладывать все усилия, пробовать и надеемся поставить эту методику на поток", - рассказал  Анатолий Егорин.

Теги: онкология , Медицинский город

Последние новости

08:57 Тюменцев просят помочь бездомным котятам кормами
08:34 Фотодинамическую терапию осваивают тюменские онкологи
08:17 Тобольский музей-заповедник готовится к новому учебного году
08:03 Тюменцев приглашают на выставку местных художников
07:06 Транснефть – Сибирь ввела в эксплуатацию новую систему очистных сооружений в Югре
20:56 Подарок к юбилею Лесобазы: в микрорайоне открыли новый арт-объект Фото
19:38 Составлен рейтинг лучших кинокомедий всех времен
19:18 Владимир Якушев: региональное правительство и муниципалитеты работают в одном направлении
19:04 В Югре обвиняют в мошенничестве сотрудника федерального агентства по рыболовству
18:32 Тюменским гаврошам требуются наставники
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: региональное правительство и муниципалитеты работают в одном направлении

Владимир Якушев предложил тюменским педагогам масштабный культурологический проект

В Тюменской области в День знаний усилят меры безопасности

Политика

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Правительство утвердило план обеспечения россиян доступным жильем

Экономика

Транснефть – Сибирь ввела в эксплуатацию новую систему очистных сооружений в Югре

В порт Тобольска прибыла партия крупногабаритного оборудования для "ЗапСибНефтехима"

На строительстве "ЗапСибНефтехима" смонтированы первые колонны на установке пиролиза

Общество

Тюменцев просят помочь бездомным котятам кормами

Фотодинамическую терапию осваивают тюменские онкологи

Тобольский музей-заповедник готовится к новому учебного году

Спорт

Югорские ватерполистки одерживают победы на Универсиаде в Тайбэе

Северяне лидируют на хоккейном турнире в Тольятти

Сибиряк занял третье место на уральском корте

Происшествия

В Югре обвиняют в мошенничестве сотрудника федерального агентства по рыболовству

Решается вопрос о страховых выплатах рабочим, пострадавшим от взрыва в Тобольске

Объявлен розыск водителя, сбившего насмерть двух человек в Луговом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+