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Тюменцы смогут получить визу в США только в Москве

12:52 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Процедура выдачи неиммиграционных виз в США по всей России приостановлена с 23 августа.

Ее планируется возобновить, но в значительно меньшем объеме. Мораторий связан с мерами, предпринятыми Россией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США, сообщается на сайте дипмиссии США в России.

С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления.

С 21 августа начался процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в России. Заявителям на неиммиграционную визу, чьи собеседования отменены, следует связаться по телефонам, указанным на сайте дипмиссии, чтобы переназначить собеседование на более позднюю дату в посольстве США в Москве. Такая же рекомендация дана заявителям на неиммиграционную визу, чьи собеседования назначены в консульствах США в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке, желающим переназначить собеседование для прохождения его в посольстве в Москве. 

Изменения в численности сотрудников дипмиссии США также повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз. Заявители будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований.

Для переноса собеседований для получения неиммиграционных виз и по другим вопросам рекомендуется обращаться по телефонам +7 (495) 745 3388 или 8 800 100 2554 (международная бесплатная телефонная линия).

Теги: США , виза , консульство , туризм , Екатеринбург

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