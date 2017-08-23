Тюменский регион станет частью императорского маршрута

Тюменская область назначена куратором по формированию императорского маршрута, который будет посвящен 100-летию со дня гибели семьи последнего императора Николая II.

Об этом рассказала директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова в рамках пресс-встречи, посвященной презентации брифа туристического бренда региона.

Она подчеркнула, что область не зря выбрана куратором нового всероссийского маршрута. В первую очередь это связано с тем, что регион, в частности Тобольск, ассоциируется на уровне России и мира как город, который хранил царя, который не убил царя.

"В основе этого маршрута будут лежать такие вещи, как семейные ценности, духовная культура. Департамент совместно с регионами, которые также войдут в этот большой федеральный маршрут, активно занимается его созданием. Думаю, в 2018 году его разработка завершится и гости из разных городов и стран смогут проехать по императорскому маршруту", - рассказала Мария Трофимова.

Она добавила, что тюменцы активно сотрудничают с Министерством культуры Российской федерации и с ассоциацией туроператоров России. Так, на гастрономический фестиваль, который недавно проходил в Тобольске, приезжали делегаты из Москвы, федеральные туроператоры, представители Минкультуры. Они были впечатлены увиденным и заявили о готовности продавать туры в Тюменскую область.

Кроме того, в регионе сформирован брендовый маршрут "Чайный путь – врата Сибири". Его уже успели оценить эксперты из комитета по импортозамещению при министерстве культуры, ассоциация туроператоров России.

"Они приезжали к нам, прошлись по этому маршруту, были в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске. По итогам трехдневного визита было решено внести его в каталог основных маршрутов по России", - добавила Мария Трофимова.

Любовь Голышева