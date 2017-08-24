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Следователи разыскивают пропавшего в Тюмени мужчину с татуировкой дракона

15:53 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: СКР

37-летнего Сергея Малышкина разыскивают тюменские следователи. Как сообщает региональное СУ СКР, возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительная проверка установила, что вечером 16 апреля Сергей Малышкин ушел из дома на ул. К. Маркса и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид около 35 лет, он худощавого телосложения. Рост 180 см, волосы прямые короткие, лицо овальное смуглое, губы средней толщины приподнятые углы, глаза карие, нос средний, брови дугообразные.

Особые приметы: косоглазие правого глаза, на лице под правым глазом - шрам 3 см, на левой ноге шрам под коленом 5 см, на груди с левой стороны татуировка в виде дракона.

Был одет в черное пальто, рубашку черного цвета, брюки серого (черного) цвета, классические туфли черного цвета.

Информацию о Сергее Малышкине просят сообщать по телефонам:  8 (3452) 42-05-57, 8-904-491-43-25, 112.

Теги: розыск , следственный комитет

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