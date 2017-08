ТюмГУ разработает компетенции по управлению отходами

Партнером в новом международном проекте Европейской комиссии Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building выступит Тюменский государственный университет.

Координирует проект Enhancing Competences of Sustainable Waste Management in Russian and Kazakh HEIs ("Повышение компетенций устойчивого управления отходами в российских и казахских вузах") университет Тампере (Финляндия). Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Проект получил очень высокие оценки экспертов, выдержал конкуренцию с 756 заявками и получил грант на реализацию. Он направлен на разработку учебного плана по управлению отходами в высших учебных заведениях. Обучение специалистов в области управления твердыми отходами позволит увеличить утилизацию твердых отходов и повысит осведомленность об экологии в странах-партнерах.

Реализация проекта "Эразмус" в регионе своевременна, поскольку Тюменская область активно развивает современную инфраструктуру переработки твердых отходов и нуждается в специалистах в этой сфере.

Партнерами ТюмГУ в проекте выступят три европейских университета: Университет прикладных наук Тампере (Финляндия), Бизнес-академия Малого Бельта (Дания) и Университет Вальядолида (Испания); 3 казахских вуза: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова и Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова; 2 российских: Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, Санкт-Петербург) и Уральский федеральный университет (Екатеринбург). А также ООО "Спецавтобаза", Западно-Сибирский инновационный центр и министерство образования и науки Казахстана.