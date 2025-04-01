Ветеранам СВО компенсируют проезд до места лечения и реабилитации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Демобилизованные участники специальной военной операции из Тюменской области могут пройти санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию в одном из 12 подведомственных Социальному фонду России центров. В том числе, в реабилитационном центре "Тараскуль". Проезд до места назначения ветеранам компенсируют.

"Взаимодействуем с каждым участником персонально, информируем о такой возможности, уточняем период возможного заезда, определяем центр и сопровождаем до окончания лечения", рассказал на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" управляющий отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

По его словам, участник может и сам обратиться либо в клиентскую службу СФР, либо подать заявление на портале Госуслуг. Срок рассмотрения составляет два рабочих дня, после чего заявителя информируют о результате рассмотрения. "Отказов еще не было", - подчеркнул руководитель.

Добавим, за разъяснениями можно обратиться к специалистам отделения СФР по Тюменской области и по бесплатному телефону в единый контакт-центр 8-800-100-00-01.

Инна Кондрашкина