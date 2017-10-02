Легкоатлетический манеж приглашает на день открытых дверей

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День открытых дверей состоится в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 7 октября. Гостей ждут на скалодроме и в фитнес-центр "LightFITNESS" с 12 до 15 часов.

Высококвалифицированные инструкторы и тренеры проведут открытые занятия, а воспитанники манежа покажут мастер-классы по разным видам спорта. От администраторов посетители узнают о работе спортивных направлений, условиях приема и дополнительных услугах. Здесь же можно будет записаться на групповые и индивидуальные занятия.

Также участников ждет розыгрыш подарков от фитнес-центра "LightFITNESS". Для участия достаточно выложить фото с мероприятия в сети Инстаграм с хэштегами #lightfitness72, #fitness72, #tyumensport, #легкоатлетическийманеж.

Как отмечают организаторы, мероприятие пройдет в рамках всероссийских акций "Я выбираю спорт" и "Зарядка с чемпионом". Это поможет активным тюменцам определиться с дополнительными занятиями и выбрать для себя самое интересное спортивное направление.