Специалисты Минтранса провели учения в аэропорту и на автовокзале

Фото Минтранса России

Учение по предотвращению актов незаконного вмешательства в деятельность автовокзала, аэропорта Рощино и центра ОВД филиала "Аэронавигация Севера Сибири" в Тюмени провели специалисты ведомственной охраны Минтранса России.

Штаб учения располагался в помещении службы авиационной безопасности международного аэропорта Рощино, где в режиме реального времени транслировались кадры с камер видеонаблюдения с трех объектов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского филиала ФГУП УВО Минтранса России, специалисты отрабатывали действия личного состава караулов ведомственной охраны во взаимодействии с правоохранительными органами и службами безопасности объектов. У руководства учения была возможность реально оценить действия всех его участников – работников ведомственной охраны, сотрудников автовокзала, аэропорта, командно-диспетчерского пункта аэронавигации и их взаимодействие с органами внутренних дел.

Согласно плану учения, на автовокзале один из пассажиров пытался пронести в багаже газовый пистолет, в аэропорту с поста централизованного наблюдения обнаружен неизвестный вблизи стоянки воздушных судов, в здание Тюменского центра аэронавигации гражданин пытался пройти по просроченному пропуску.

В каждом конкретном эпизоде учения качественное предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспорта в первую очередь зависело от работников ведомственной охраны. На каждом объекте "нарушители" оказали активное сопротивление работникам охраны при задержании, сотрудникам отделения Рощино пришлось применять специальные средства. Так что прибывающим по вызову сотрудникам полиции их передавали в наручниках и после досмотра.