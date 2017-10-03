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Жителям Калининского округа напоминают: сделайте запас воды

16:00 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Новый коллектор по улице Полевой. Фото "Тюмень Водоканал"

Запас воды необходимо сделать тюменцам, проживающим в западном районе Тюмени. 

Как сообщает городской "Водоканал", в ночь на 4 октября начинаются работы по подключению нового участка канализационного коллектора на ул. Полевой. За сутки специалисты предприятия и строители переключат сеть водоотведения на новый участок канализационного коллектора. Он будет обеспечивать старые и новые районы западной части Тюмени.

С 23 часов 59 минут 3 октября до 23 часов 59 минут 4 октября будет отсутствовать водоснабжение в большей части Калининского административного округа в границах улиц  Первомайской - Волгоградской - Интернациональной - Объездной дороги - р. Туры, а также в поселках Рощино, Метелёво, Луговое, Учхоз.

Перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут отмечаться в районе от улиц  Первомайской - Волгоградской - Интернациональной до района п. Войновки между р. Турой и Объездной дорогой, за исключением района Лесобазы.

Теги: Водоканал

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