Жителям Калининского округа напоминают: сделайте запас воды

Новый коллектор по улице Полевой. Фото "Тюмень Водоканал"

Запас воды необходимо сделать тюменцам, проживающим в западном районе Тюмени.

Как сообщает городской "Водоканал", в ночь на 4 октября начинаются работы по подключению нового участка канализационного коллектора на ул. Полевой. За сутки специалисты предприятия и строители переключат сеть водоотведения на новый участок канализационного коллектора. Он будет обеспечивать старые и новые районы западной части Тюмени.

С 23 часов 59 минут 3 октября до 23 часов 59 минут 4 октября будет отсутствовать водоснабжение в большей части Калининского административного округа в границах улиц Первомайской - Волгоградской - Интернациональной - Объездной дороги - р. Туры, а также в поселках Рощино, Метелёво, Луговое, Учхоз.

Перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут отмечаться в районе от улиц Первомайской - Волгоградской - Интернациональной до района п. Войновки между р. Турой и Объездной дорогой, за исключением района Лесобазы.