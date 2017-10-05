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Выставка "Савва Великолепный" ждет посетителей

10:16 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Передвижной выставочный проект "Савва Великолепный" открылся на базе Детской школы искусств Ялуторовска в рамках 176 годовщины со дня рождения С. И. Мамонтова. 

Место экспонирования выставки выбрано неслучайно, ведь совсем недавно этому учреждению культуры присвоено имя Саввы Ивановича Мамонтова, уроженца Ялуторовска, имеющего к искусству самое непосредственное отношение. Он увлекался оперой и театром, любил петь, поддерживал очень многие крупные начинания в области культуры. Савва Мамонтов писал: "Искусство во все времена имело неотразимое влияние на человека, а в наше время, как я думаю, в силу шаткости других областей человеческого духа, он заблестит еще ярче". 

На выставке представлены фотографии из семейного архива Мамонтовых, рассказывающие о жизни мечтателя и затейника С. И. Мамонтова, его семье, усадьбе Абрамцево, театре и опере. Выставка продлится до 4 ноября, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Теги: Ялуторовск , Савва Мамонтов , Ялуторовский музейный комплекс , выставка

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