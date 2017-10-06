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Доктор: новый спецпроект "Тюменской линии" расскажет о лучших тюменских врачах

08:00 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Доктор: новый спецпроект «Тюменской линии» расскажет о лучших тюменских врачах Фото ОКБ №1

Врачи и медсестры, которым мы доверяем свое здоровье, – какие они на самом деле? Часто за медицинской маской мы не видим их личных качеств, не знаем, куда они отправляются первым делом после сложных операций и ответственных дежурств.

Информационное агентство "Тюменская линия" и региональный департамент здравоохранения запускают новый проект, который расскажет об известных докторах и медсестрах области с другой стороны. Личный путь к успеху, жизнь вне работы, мечты и планы – мы попросим их ответить на самые интересные и актуальные вопросы. Лыжники, шахматисты, байкеры, рыбаки и путешественники – вы убедитесь, что наши доктора удивительны не только по своим врачебным умениям, но и по человеческим качествам.

Первыми героями проекта станут хирурги областной больницы №1. Что для них медицина, и чем они наполняют свой мир, кроме нее, читайте в ближайшее время.

Евгения Шевцова

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Теги: здравоохранение , доктор72 , врачи

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