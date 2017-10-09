Нейрохирург Дмитрий Плющенко: на байке и в операционной

Нейрохирург Дмитрий Плющенко: на байке и в операционной, фото из архива Дмитрия Плющенко

Конец сложной операции, дежурство передано, врач-хирург спешит домой. На парковке автомобили самых разных марок, велосипеды, но доктор проходит мимо – его транспорт в самом углу, чтобы не привлекать лишнее внимание. Поворот ключа, рев мотора и с парковки выезжает самый настоящий байк. Ошеломленные пациенты провожают водителя удивленными глазами. "Я же вот тоже с мотоцикла упал, а он меня оперировал", "И меня", "А я слышал, что они только на тонированных "Тойотах" ездят", - шепот на скамейке у отделения еще долго не смолкает.

Это не сюжет из модного кино - это будни нейрохирургического отделения областной больницы №2. Здесь действительно работает врач с необычным для профессии увлечением: Дмитрий Плющенко, нейрохирург с 11-летним стажем, любитель медицины и высокой скорости.

В медицину он попал по настоянию родителей и не пожалел. Быстро узнал хирургию изнутри, понравилось, а к нейрохирургии привязался после работы медбратом в нейрохирургической реанимации. Профессия специфичная: работа с мозгом, многочасовые операции, высокоточные действия, когда жизнь пациента находится на кончиках пальцев хирурга.

У многих такой образ никак не стыкуется с лихим байкером на огромном блестящем мотоцикле. Однако Дмитрий Плющенко уверен: не важно, где ты находишься – в операционной или на дороге, главное, чтобы тебе это нравилось.

"Байк – детская мечта. Я вырос в деревне и всю юность провел на мотоцикле. Этот байк купил уже взрослым, подтолкнула история, когда я лечил травмированного мотоциклиста. Познакомились, разговорились, снова окунулся в мотокультуру. Близкие сначала сопротивлялись, но после того, как всех по очереди прокатил на мотоцикле, смирились. Это не так опасно, как кажется, здесь главное ездить с умом, а не с горячей головой", - рассказал Дмитрий Плющенко.

Он сам часто оперирует мотоциклистов после травм и знает, чем чревато лихачество на дороге. Чаще всего в отделение попадают новички, нарушители правил и подростки, которым родители необдуманно дарят скутеры и мопеды.

"Пациенты, когда узнают, обычно в шоке. Знакомые тоже удивляются: зачем тебе это нужно? Это моя мечта, адреналин, это лучше всех возвращает в ритм после тяжелых операций и дежурств. Едешь – ветер в лицо, быстро переключаешься и отдыхаешь", - поделился Дмитрий Плющенко.

А сложные операции - почти каждый день. Он один из немногих, кто оперирует малышей, даже новорожденных. Взрослые обычно попадают в нейрохирургию второй больницы после автомобильных аварий, травм, инсультов. Был случай, когда Дмитрий Плющенко оперировал ямальца со сложной травмой позвоночника: были заменены сразу три поврежденных шейных позвонка (обычно одновременно меняют только один) и зафиксирован позвоночный столб. После во время реабилитации в Германии местный профессор был удивлен, насколько качественно сделана операция в Тюмени – не потребовалось дополнительных вмешательств. Такая операция – одна из самых сложных в нейрохирургии и требует от хирурга ювелирной точности.

По словам Дмитрия Плющенко, такие случаи не единичные. Многие пациенты попали к нему еще маленькими, он наблюдает их уже много лет. Кроме лекарств и реабилитации советует чаще выходить на свежий воздух и вести здоровый образ жизни. При этом сам выступает примером – зимой катается на лыжах, летом путешествует по России. "Хотелось бы проехать страну на байке, но времени нет", - сетует врач. И тут же добавляет: "Ко всему нужно подходить с умом. Как бы врачи ни старались, не все зависит от них. Чем ответственнее мы будем относиться к своему здоровью – тем меньше будет несчастных случаев на дороге, с мотоциклистами в том числе. Берегите себя – это главное".

Евгения Шевцова