Театр, велоспорт и авторские практики: чем еще занимаются хирурги ОКБ №2

Фото из архива семьи Захарчук

Нейрохирург – кто он? Супермен, который сутками стоит в операционной, уверенно копается в черепной коробке и раз за разом спасает жизни пациентов? А после они обязательно приходят к нему с цветами и благодарят за сохраненное зрение, голос, возможность двигаться.

На самом деле так бывает только в фантазиях медиков-первокурсников. Опытные доктора знают: нейрохирургия - одна из самых сложных специализаций, которая требует огромной моральной выдержки и физической силы. Оперировать действительно приходится по несколько часов, и не все получается так, как хочется: в хирургии, и нейрохирургии особенно, многое зависит от характера травмы и внешних факторов. Не всегда пациент возвращается к прежней жизни, не всегда он может встать на ноги и прийти к доктору, но за его жизнь и за то, чтобы травма принесла как можно меньше осложнений, любой доктор готов бороться до последнего.

Нейрохирург областной больницы №2 и Центра медицины катастроф Илья Захарчук занимается этим почти каждый день. Дежурство, операции, обход пациентов, экстренная помощь – иногда рабочие сутки растягиваются сразу на несколько.

"Еще в школе я заинтересовался медициной, но что буду именно нейрохирургом, даже не думал. Учился в Тюменской медакадемии, работать начал хирургом в сельской больнице. Тогда-то и опробовал все виды хирургической помощи, приходилось даже однажды оперировать огнестрельное ранение на кухонном столе. После предложили поучиться нейрохирургии в Санкт-Петербурге. Из сельской больницы да в Питер – почему бы и нет. Так в моей жизни появилась она – нейрохирургия", - рассказал Илья Захарчук.

В Тюмень он вернулся уже не один: кроме новых знаний привез жену Екатерину и маленькую дочку. "Продуктивно съездил. Если уж повышать статус, так во всем сразу", - смеется Илья Захарчук.

Кстати, Екатерина – тоже нейрохирург в этом же отделении. В отличие от супруга с детства мечтала заниматься именно нейрохирургией, знать все о мозге и его возможностях. Золотая медаль в школе, красный диплом в институте, ординатура, аспирантура – и вот мечта надеть белый халат сбылась. На этом Екатерина не остановилась, освоила вторую специальность - "Нейропсихология", и тоже с красным дипломом.

Кроме основной работы она успешно разрабатывает авторские методики коррекции речи и поведения у детей с трудностями развития. Еще один проект сложился с детским вокальным коллективом "Сибирята", где дети развивают речь не только с помощью нейропсихологических методик, но и пения. Также Екатерина разрабатывает индивидуальные программы развития ребенка с участием педагогов, врачей и родителей.

Можно подумать, что большую часть жизни семьи Захарчук занимает именно медицина. На самом деле обоих врачей знают в родном отделении как театралов, велосипедистов и путешественников.

"Нет лучшего отдыха, чем смена деятельности. Хоть на увлечения остается немного времени, мы стараемся проводить его с пользой. Любовь к театру, к примеру, началась еще в студенческие годы. Тогда у нас была своя команда КВН, а потом она переросла в театральное объединение – "Экспериментальный шекспировский театр". Все, кто входит в него, доктора: нейрохирурги, эндокринолог, патологоанатом и другие, и у всех есть второе образование – режиссура. Я же занимаюсь больше техникой – звукорежиссер и технический директор", - рассказал Илья Захарчук.

Основной репертуар театра составляют инклюзивные аудиотактильные спектакли для слабовидящих и слабослышащих детей и взрослых. Один из последних – "Сказки старого тролля", с которым труппа объехала почти все муниципалитеты юга области. Главный принцип спектакля: дать детям возможность узнать и почувствовать мир, который они не видят. В ход идут звуки, запахи, тактильные ощущения.

"Спектакль настроен на то, чтобы поиграть в хорошем смысле с чувствами детей: развеселить, удивить, немножко напугать, а потом снова сделать сказку доброй. Это очень полезно для адаптации ребенка и его развития в целом", - пояснил доктор.

Еще одно увлечение всей семьи Захарчук – велоспорт. Регулярно участвуют в велопробегах и фестивалях, часто выезжают прокатиться по городу с коллегам из нейрохирургии, нейрореанимации и неврологии. На вопрос, не боятся ли травм, ведь хирург должен в первую очередь беречь руки, Екатерина только смеется: "Это у меня специальный велосипед, чтобы в нужный момент можно было спрыгнуть, а у Ильи все проще – он вообще водит без рук. Вообще, в тюменском здравоохранении много любителей велоспорта, мы и на работу так ездим. Спасибо руководству больницы, оборудовали нам отдельную комнату для хранения велосипедов".

"Это еще и от тяжелых дежурств помогает отвлекаться. Выходишь уставший, садишься за руль, ветер в лицо, дороги в Тюмени хорошие – отдыхаешь. Дети тоже привыкли: старшая дочь сама уверенно чувствует себя за рулем, за младшую пока отвечаю я", - добавляет Илья.

Еще одна мечта Захарчук – почаще выбираться в путешествия. В этом году побывали в Уральских горах, на озере Тургояк, попробовали скандинавскую ходьбу, освоили квадроцикл.

"Времени на все не хватает, но жизнь она такая и должна быть - в движении. Нужно разграничивать деятельность, распределять нагрузку: профессиональную, физическую, творческую – тогда жизнь будет по-настоящему яркой и наполненной", - считают супруги Захарчук.

﻿ Фото из архива семьи Захарчук 1 /

Евгения Шевцова