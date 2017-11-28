Медицина и искусство: что приручить сложнее

Оксана Литвинова, фото пресс-службы ОКБ№2

Отделение неврологии второй областной больницы отличается от остальных. И дело не только в специфике неврологии как отрасли медицины, но и в том, что стены взрослого стационара украшает множество картин. Их автор – сотрудница этого же отделения, врач-невролог Оксана Литвинова. Как ей удалось одновременно приручить искусство и одну из самых сложных отраслей медицины, она рассказала корреспонденту "Тюменской линии" в рамках проекта "Доктор".

"С самого детства мама старалась вложить в меня как можно больше: танцы, плавание, музыкальная школа, кружки по шитью игрушек, рисование. Мне нравится все, что связано с искусством, творчеством. Это возможность выразить себя, отдохнуть, получить положительные эмоции", - призналась Оксана Литвинова.

Увлечение рисованием позже переросло во что-то большее. Так как художественной школы там, где Оксана выросла, нет, все пришлось изучать самой. Поначалу рисовала акварелью и гуашью, но всегда хотела попробовать в работе масло. Решилась только на третьем курсе института – нарисовала лошадь. Попутно изучила, как разбавлять масляные краски, как правильно ими рисовать.

"Мне очень нравится Клод Моне, особенно его "Женщины в саду". Очень хотела сделать что-то в подобной манере, специально проконсультировалась с преподавателями одной из художественных школ. Получилась "Девушка в саду". Эта картина и стала самой запоминающейся – наверное, потому что первая", - рассказала Оксана Литвинова. Кстати, сейчас "Девушка в саду" украшает холл отделения неврологии.

С тех пор масло стало главным материалом для творчества. Пробовала Оксана разные техники: пастель, гуашь, но все равно вернулась к маслу. По ее словам, это целая культура, философия. Даже в галереях картины, написанные маслом, завораживают Оксану Литвинову больше остальных.

"Главное в творчестве - поймать вдохновение. Бывает, на одну картину уходит несколько недель, на другую – несколько часов. Пейзажи пока нравятся больше всех. Хочется иногда взять мольберт, выбраться на природу и порисовать, как настоящий художник, с натуры. Иногда фотографирую пейзаж, потом рисую. Есть в моей коллекции и виды Тюмени: поворот Туры над обрывом, природа горячих источников, озера", - рассказала Оксана Литвинова.

Ее творчество оценили не только родные и пациенты отделения. В 2016 году на конкурсе, объявленном областным департаментом здравоохранения, Оксана заняла 1 место. Также в копилке - дипломы профсоюзных конкурсов, и каждая награда по-своему дорога. Пригодились навыки рисования и в чисто женском занятии – визаже. Коллеги по курсам только удивлялись: как точно у нее получается передать цвет или соединить оттенки.

На самом деле и на рисование, и на визаж остается не так много времени: работа в неврологии отнимает его большую часть. И это тоже своя философия, к которой Оксана Литвинова прикоснулась еще в детстве.

"Бабушка была лор-врачом, и я практически выросла в ее кабинете. Лечила кукол, после был медицинский лицей, институт. Неврологию выбрала из-за перспектив, частично они оправдались, хотя профессия сложная и очень специфичная. К нам поступают с тяжелыми инсультами, в коме, за многих пациентов очень переживаешь, каждую ситуацию, что называется, пропускаешь через себя", - поделилась врач.

По ее словам, работа невролога во многом зависит от настроя родственников больного. Если они помогают, готовы к долгой реабилитации, уходу за больным – лечение будет успешным. Даже когда пациенты получают одинаковое лечение, но одного поддерживает семья, а второго нет, результат разный.

"Жаль, что многие приходят с негативом, иногда откровенно ставят крест на больном. Но мы боремся до последнего, бывает, выводим человека из комы, и такие случаи особенно запоминаются. Бывают и сложные дежурства, также взаимодействуем с социальными службами, чтобы человеку было куда выписаться после лечения. Это требует огромных моральных сил, но врачам не привыкать", - рассказала Оксана Литвинова.

Рисование – одно из занятий, которое и помогает отдохнуть, отвлечься, посмотреть на мир другими глазами. А назавтра – снова больница и неврологический стационар, где жизнь каждого пациента – маленькая врачебная победа.

Евгения Шевцова