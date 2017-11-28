up

28.11.2017 вторник

EUR 69.4957

USD 58.2773

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Медицина и искусство: что приручить сложнее

13:43 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Оксана Литвинова, фото пресс-службы ОКБ№2

Отделение неврологии второй областной больницы отличается от остальных. И дело не только в специфике неврологии как отрасли медицины, но и в том, что стены взрослого стационара украшает множество картин. Их автор – сотрудница этого же отделения, врач-невролог Оксана Литвинова. Как ей удалось одновременно приручить искусство и одну из самых сложных отраслей медицины, она рассказала корреспонденту "Тюменской линии" в рамках проекта "Доктор".

"С самого детства мама старалась вложить в меня как можно больше: танцы, плавание, музыкальная школа, кружки по шитью игрушек, рисование. Мне нравится все, что связано с искусством, творчеством. Это возможность выразить себя, отдохнуть, получить положительные эмоции", - призналась Оксана Литвинова.

Увлечение рисованием позже переросло во что-то большее. Так как художественной школы там, где Оксана выросла, нет, все пришлось изучать самой. Поначалу рисовала акварелью и гуашью, но всегда хотела попробовать в работе масло. Решилась только на третьем курсе института – нарисовала лошадь. Попутно изучила, как разбавлять масляные краски, как правильно ими рисовать.

"Мне очень нравится Клод Моне, особенно его "Женщины в саду". Очень хотела сделать что-то в подобной манере, специально проконсультировалась с преподавателями одной из художественных школ. Получилась "Девушка в саду". Эта картина и стала самой запоминающейся – наверное, потому что первая", - рассказала Оксана Литвинова. Кстати, сейчас "Девушка в саду" украшает холл отделения неврологии.

С тех пор масло стало главным материалом для творчества. Пробовала Оксана разные техники: пастель, гуашь, но все равно вернулась к маслу. По ее словам, это целая культура, философия. Даже в галереях картины, написанные маслом, завораживают Оксану Литвинову больше остальных.

"Главное в творчестве - поймать вдохновение. Бывает, на одну картину уходит несколько недель, на другую – несколько часов. Пейзажи пока нравятся больше всех. Хочется иногда взять мольберт, выбраться на природу и порисовать, как настоящий художник, с натуры. Иногда фотографирую пейзаж, потом рисую. Есть в моей коллекции и виды Тюмени: поворот Туры над обрывом, природа горячих источников, озера", - рассказала Оксана Литвинова.

Ее творчество оценили не только родные и пациенты отделения. В 2016 году на конкурсе, объявленном областным департаментом здравоохранения, Оксана заняла 1 место. Также в копилке - дипломы профсоюзных конкурсов, и каждая награда по-своему дорога. Пригодились навыки рисования и в чисто женском занятии – визаже. Коллеги по курсам только удивлялись: как точно у нее получается передать цвет или соединить оттенки.

На самом деле и на рисование, и на визаж остается не так много времени: работа в неврологии отнимает его большую часть. И это тоже своя философия, к которой Оксана Литвинова прикоснулась еще в детстве.

"Бабушка была лор-врачом, и я практически выросла в ее кабинете. Лечила кукол, после был медицинский лицей, институт. Неврологию выбрала из-за перспектив, частично они оправдались, хотя профессия сложная и очень специфичная. К нам поступают с тяжелыми инсультами, в коме, за многих пациентов очень переживаешь, каждую ситуацию, что называется, пропускаешь через себя", - поделилась врач.

По ее словам, работа невролога во многом зависит от настроя родственников больного. Если они помогают, готовы к долгой реабилитации, уходу за больным – лечение будет успешным. Даже когда пациенты получают одинаковое лечение, но одного поддерживает семья, а второго нет, результат разный.

"Жаль, что многие приходят с негативом, иногда откровенно ставят крест на больном. Но мы боремся до последнего, бывает, выводим человека из комы, и такие случаи особенно запоминаются. Бывают и сложные дежурства, также взаимодействуем с социальными службами, чтобы человеку было куда выписаться после лечения. Это требует огромных моральных сил, но врачам не привыкать", - рассказала Оксана Литвинова.

Рисование – одно из занятий, которое и помогает отдохнуть, отвлечься, посмотреть на мир другими глазами. А назавтра – снова больница и неврологический стационар, где жизнь каждого пациента – маленькая врачебная победа.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: доктор72 , ОКБ №2 , медицина
Ранее в сюжете
11.10.2017, 15:32 Театр, велоспорт и авторские практики: чем еще занимаются хирурги ОКБ №2
09.10.2017, 12:53 Нейрохирург Дмитрий Плющенко: на байке и в операционной
06.10.2017, 08:00 Доктор: новый спецпроект «Тюменской линии» расскажет о лучших тюменских врачах

Последние новости

15:43 Подтверждено право россиян снимать полицейских на камеру
15:32 В Тюменской области станет больше особо охраняемых природных территорий
15:21 В Екатеринбурге с самолета сняли пьяного дебошира
15:10 Тюменские экологи подвели итоги Года особо охраняемых природных территорий
15:00 Житель Когалыма осужден за насилие над двумя северянками
14:49 В Рощино можно увидеть лучшие фотографии Северного Кавказа Фото
14:38 Государственный надзор за долевым строительством станет жестче Фото
14:27 Тюменец получил условный срок за регистрацию более ста мигрантов
14:16 Despacito по-сибирски: музыканты из Новосибирска сыграли хит
14:05 История про тобольского лебедя может получить романтическое продолжение
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Политика

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Экономика

Свинокомплекс "Тюменский" принял первое поголовье

Завод "АминоСиб" заработает на полную мощность

В Тюменском районе построят очистные сооружения

Общество

Подтверждено право россиян снимать полицейских на камеру

В Тюменской области станет больше особо охраняемых природных территорий

Тюменские экологи подвели итоги Года особо охраняемых природных территорий

Спорт

Тюменские боксеры пополнили копилку наград

Тюменцы завоевали серебро Золотой лиги по дзюдо

Тюменские скалолазы поборются за медали в Екатеринбурге

Происшествия

В Екатеринбурге с самолета сняли пьяного дебошира

Житель Когалыма осужден за насилие над двумя северянками

Тюменец получил условный срок за регистрацию более ста мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+