Борьба за пациента: кто поставит шах и мат

Рустем Галимов, фото пресс-службы ОКБ №2

Современная медицина похожа на шахматы, считает врач-невролог областной больницы № 2 Рустем Галимов. Здесь тоже важна выдержка, решительность и умение рассчитать несколько ходов на перспективу. Чем тщательнее продумана тактика лечения, тем легче достичь главного результата. Только это не шах и мат, а жизнь пациента – и это уже не игрушки.

Для Рустема Галимова и шахматы, и неврология – неотъемлемые части жизни. Интерес к обеим сферам появился еще в детстве. Врачебная династия практически не оставляла шансов на выбор другой профессии: хотелось пойти по стопам родных и тоже быть полезным людям. Учился в тюменском мединституте, с 2000 года – врач-невролог взрослого стационара ОКБ № 2.

"Еще во время учебы неврология меня заинтересовала тем, что мозг – главный орган во всем организме. Он как центральный компьютер управляет всем, что вы делаете. Например, вы всего согнули палец, а на самом деле это мозг дал такую команду мышцам. Если знать, как работает мозг, можно вылечить многие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные. Даже переломы и рубцы заживают быстрее, если мозг дает правильные команды и настроен на позитив", - считает Рустем Галимов.

Тут же он вспоминает старинную студенческую поговорку: "Терапевты много знают, но мало умеют, хирурги много умеют, но мало знают, а неврологи и мало знают, и ничего не умеют".

"На самом деле не все в неврологии зависит от врача, есть еще множество сопутствующих факторов, которые влияют на выздоровление. С появлением новых технологий у нас стало больше возможностей помочь пациенту. Компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковые исследования сосудов, технологии тромболизиса, тромбоэкстракция в сосудистой хирургии, возможности реабилитации – теперь мы тоже много знаем и много умеем", - поясняет врач.

Каждый день в его отделение поступает от пяти до 15 больных с инсультом и разными видами нарушения мозгового кровообращения. Чаще всего это люди в возрасте, хотя, по словам Рустема Галимова, тот же инсульт за последние годы заметно помолодел: встречается у 45-летних и моложе. Сказывается малоподвижный образ жизни, вредные привычки, нерациональное питание. Плюс все больше людей отказываются от старых развлечений: домино, шахмат, шашек в пользу компьютера.

"И зря, - предупреждает врач. – Например, шахматы - отличная игра. Развивает мышление, память, заставляет мозг работать и сохраняет его потенциал на долгие годы. Заниматься шахматами можно в любом возрасте, минимум затрат и максимум пользы", - считает врач.

Сам он играет в шахматы с детства. Участвовал в школьных соревнованиях, профессионалом не стал, но на городских и областных турнирах играет регулярно.

"В шахматных клубах не состою – некогда. Это больше игра для себя, иногда соревнуюсь с коллегами, компьютером, часто проходят спартакиады на уровне департамента здравоохранения, тоже с удовольствием участвую. Однажды ко мне в отделение попал тренер городской детско-юношеской шахматной школы, и с ним сыграли несколько раз. Кстати, счет был 2:1 в мою пользу", - смеется.

По мнению врача, это только на вид шахматы – спокойная игра. На самом деле здесь тоже есть свой азарт, эмоции, желание победить. Как и в неврологии – желание помочь человеку, дать возможность уйти из отделения на своих ногах, свести к минимуму проявления болезни. Такие поединки идут во второй ОКБ каждый день, и здорово, что часто они заканчиваются все-таки победой докторов.

Евгения Шевцова