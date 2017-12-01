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Как музыкальная материя помогает тюменским врачам лечить

09:10 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Павел Дереча, фото пресс-службы администрации Тюмени

Павел Дереча – врач и музыкант. Что здесь первично, а что вторично, определить трудно, ведь не зря говорят, что музыка через душу лечит тело. Даже в уставе всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Медицина и музыка, как две главные страсти, владели Павлом Дереча с детства. Учился в музыкальной школе сразу на двух отделениях – фортепиано и классической гитары. Однако не все сложилось, как ему хотелось: не было гитары, подходящей по размеру маленькому мальчику, и он потерял интерес, перестал готовиться к занятиям, а через несколько лет и вовсе бросил учебу, несмотря на тонкий музыкальный слух и успехи по сольфеджио и фортепиано.

На какое-то время музыка была забыта и появилась в жизни Павла, когда он был уже подростком. Гитара в это время оказалась кстати: играть на ней можно в любом месте - на сцене или на улице, перед любой аудиторией. К тому же парень с гитарой пользуется популярностью в каждом дворе. Павел стал заниматься ей самостоятельно, а после встретил музыканта Василия Анохина, который помог ему овладеть игрой на бас-гитаре и стал наставником. 

После школы Павел поступил в медицинский колледж. После окончания год трудился на скорой помощи и даже успел поработать звукорежиссером на телевидении. Однако мечта стать врачом не отпускала, и Павел вернулся в медицину. Поступил на лечебный факультет медакадемии, окончил с красным дипломом, параллельно работая на скорой и занимаясь музыкой. Сегодня Павел Дереча – заведующий отделением неотложной помощи городской поликлиники № 3. А еще примерный семьянин: вместе с женой Натальей, которую он называет музой, Дереча воспитывают трое детей.

Осталась в его жизни и музыка, а в 2009 году появилась группы "Волшебные мантры".

"Лет в 15 я стал активно изучать западную и восточную философию. Идея молитв, мантр, которые очищают сознание, помогают человеку справляться со стрессами, быть счастливее, меня очень привлекала. Тогда я понял, что можно органично сочетать актуальную западную музыку с восточными направлениями. В "Волшебных мантрах" играют пять человек, задействованы гитара, бас-гитара, труба, ударные и ди-джей. Все они имеют и вторую, основную профессию: врач, инженер, предприниматель, журналист", - рассказал Павел Дереча.

Группа активно гастролирует, в основном по городам УФО. Стихи для музыкальных композиций Павел часто пишет сам, также задействуют оригинальные тексты из Библии, Бхагавад гита. Кстати, не так давно творчеством тюменской группы заинтересовалось посольство Индии в России. 

Кроме того, Павел Дереча уже много лет практикует вегетарианство, занятия йогой. Он убежден, что специальные упражнения, дыхательные практики, повторение молитв – это тоже способ исполнить свое предназначение и реализовать таланты.

Для доктора Дереча врачевание и музыка – сферы, неотделимые друг от друга. По его мнению, как музыка влияет на доктора, так и он на нее. Ведь именно музыка помогает избежать эмоционального выгорания, научиться чувствовать людей, что в медицине так важно.

Соб. инф.

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Теги: доктор72 , врачи , медицина
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