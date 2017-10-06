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Творчество, которое приносит деньги: тюменских подростков научили расписывать пряники

12:42 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мастер-класс "Делаем имбирные пряники" в проекте "Шанс", ИА "Тюменская линия"

Секреты работы с сахарной глазурью и имбирным тестом для самых вкусных пряников раскрыла тюменским подросткам и их наставникам кондитер Елена Пушкарева.

Ее мастер-класс стал первым в череде занятий участников социального проекта "Шанс", который в 2017 году организует Центр продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория".

Елена рассказала, что это не первый ее опыт сотрудничества с "Моей территорией", и когда ей предложили показать ребятам основы кондитерского мастерства, она с удовольствием согласилась.

"Мой мастер-класс - это полезный опыт профориентации, возможность показать детям, что работа тоже может быть интересной, а творчество тоже может приносить деньги", - уверена она.

В качестве основ для росписи кондитер подготовила заранее испеченные пряники в форме цветка. Подростки и их наставники вооружились корнетиками с цветной сахарной глазурью и дали волю фантазии. Большинство решили не ограничиваться рисованием лепестков и создавали на небольших основах целые пейзажи, вписывали в цветочную форму звезды, человечков, даже логотип проекта "Шанс". Особо увлекшиеся натуры умудрялись расписывать глазурью пряник с обеих сторон.

Елена Пушкарева поделилась с детьми рецептом своих пряников. Они внимательно слушали кондитера, интересовались нюансами работы, записывали, сколько граммов ингредиентов и какие именно специи нужно добавить в тесто, чтобы дома смастерить такой же вкусный десерт. Мастер-класс проходил в дружеской атмосфере, ребята много смеялись, делали селфи со своими творениями, позировали для фото с наставниками.

Завершился вечер чаепитием и поздравлениями с днем рождения одной из участниц проекта - Алине на днях исполнилось 15 лет. Ее наставница подарила девочке красивый ежедневник, а команда проекта "Шанс" - сертификат в батутный центр.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. Проект направлен на работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете. Каждый из ребят получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества, который показывает ребенку позитивный путь собственной реализации. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу наставников и просто проводят время вместе.

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Мастер-класс "Делаем имбирные пряники" в проекте "Шанс", ИА "Тюменская линия"
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Дарья Казакова

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Теги: пряники , НКО , шанс72 , социально ориентированные некоммерческие организации , мастер-класс , трудные подростки , наставничество , Моя территория

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