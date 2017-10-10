ТОЛК приглашает к участию тюменскую молодежь

Творческим развитием приглашают заняться молодых тюменцев. Фото: pioner72.ru

Самореализацией, профессиональным и творческим развитием приглашают заняться молодых тюменцев на тюменском образовательном личностном конвенте (ТОЛК) в ДТиС "Пионер" 15 октября.

Участниками могут стать молодые люди от 14 до 30 лет, представляющие профессиональные сообщества и молодежные объединения, сообщает пресс-служба "Пионера".

Для них организаторы подготовили мастер-классы: проектный менеджмент, командный менеджмент, тайм-менеджмент, целеполагание, корпоративная культура, фандрайзинг (поиск партнеров и спонсоров), грантрайтинг (в том числе государственные закупки), мотивация, конфликтология, стрессоустойчивость, командоформирование, нетворкинг, лидерство, эффективное руководство, публичные выступления и форсайт.

Зарегистрироваться можно не позднее чем за пять дней до даты проведения мероприятия. Участие в конвенте бесплатное.