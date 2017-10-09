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Лес у озера Лебяжьего стал чистым

11:58 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Акция "Чистый лес". Фото департамента лесного комплекса

Около 300 тюменцев приняли участие в ежегодной акции "Чистый лес" в Тюменском лесничестве.

Как сообщает областной департамент лесного комплекса, на очистку леса в районе озера Лебяжье выехали органы исполнительной власти Тюменской области, студенты, представители ГУ МЧС России по Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, активисты, предприятия и общественные организации, журналисты. И, конечно, те, для кого забота о лесе каждодневный труд – работники департамента лесного комплекса Тюменской области, "Тюменской авиабазы", учреждения "Тюменьлес".

На территории 10 га активисты собрали крупный валежник, бурелом, сломленные ветром ветки, сухостойные деревья. Увесистые стволы упавших деревьев лесники распиливали. Кроме того, участники акции подключились и к уборке бытового мусора. К концу акции лес радовал тюменцев чистотой. В награду за труд активисты получили заряд бодрости и  свежего воздуха. Весьма кстати пришлась полевая кухня с походной гречневой кашей с мясом и горячем чаем.

 

 

 

 

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Теги: Год экологии , лес , акция

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