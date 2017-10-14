Родителей трудных подростков приглашает известный психолог на бесплатные занятия

Фото Юлии Стафеевой

Бесплатные занятия с психологом Владимиром Плетниковым для родителей детей учетных категорий (тех, кто совершил какое-либо нарушения закона и состоит на школьном учете, либо на учете в полиции) пройдут 28 октября с 15 до 20 часов.

Психолог, обладающим опытом работы в коммерческих и научных организациях города и области, практикующий два психотерапевтических подхода: гештальт-терапию и телесноориентированную психотерапию, предлагает родителям провести вместе с ним собственное исследование своих неосознанных установок, взглядов, поведения, которые мешают взаимопониманию родителей и детей.

На занятиях ждут и тех родителей, кто просто заинтересован в гармонизации отношений внутри своей семьи. Наличие ребенка, состоящего на учете — условие необязательное.

"Мы вместе с вами попробуем осознать те ресурсы, которые помогут улучшить взаимоотношения в семье. Работать будем в формате психологической группы личного опыта. Многие родители, обращающиеся за помощью к психологу при нарушениях детско-родительских отношений, часто демонстрируют весьма неплохое знакомство с психологическим и педагогическим знанием. Однако практика показывает, что эта информация не применяется ими в деле воспитания. Чаще всего, они пользуются традиционной методикой. Ответ на вопрос почему так происходит, если родители знают, как правильно общаться с ребенком, очень прост: информация, полученная из книг, не стала знанием, тогда как "традиционная воспитательная метода", усвоенная родителями через свой собственный опыт, испытана, так сказать, на собственной шкуре. Причем, порой, в буквальном смысле: через шлепки, подзатыльники, и пр. Многим не достает осознанности в деле воспитания. Осознанности при выборе модели поведения. Этим, в частности, мы и займемся", - рассказал психолог Владимир Плетников.

Как поясняют организаторы, перед тем, как записаться в группу, лучше пройти небольшое собеседование с ведущим группы для получения подробной информации и принятии осознанного решения.

Телефоны для справок и записи в группу: 390-144, (Ольга Александровна, Юлия Александровна); 8-982-911-18-95 (Владимир Валерьевич, ведущий). Расписание работы группы: пять встреч (по субботам) по пять часов. Окончание работы – 25 ноября. Детали можно найти в группе в социальной сети.

Владислав Соколов