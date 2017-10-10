Выставку осенних композиций представили на чувашском празднике в Ярково

Фото: Центр национальных культур

Представители Ярковского, Тобольского, Заводоуковского, Омутинского, Нижнетавдинского, Сладковского, Тюменского районов, а также городов Тюмени и Ялуторовска приняли участие в Областном чувашском празднике осени "Кeр пуянлaхе", который состоялся в Ярково.

Как сообщает администрация Ярковского района, представители чувашской общественности продемонстрировали народные костюмы, красивую речь, задушевные песни, ароматные блюда национальной кухни, изделия декоративно-прикладного творчества.

Состоялась выставка осенних композиций из природного материала. Пивовары определяли лучшего мастера и лучший рецепт приготовления национального напитка. Были представлены широкая культурная программа и обряд "Кер сари".

Самые активные участники праздника были награждены почетными грамотами и памятными подарками за большой вклад в дело по сохранению и развитию чувашской культуры в Тюменской области.