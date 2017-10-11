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Площадки для выгула собак предлагают оснастить камерами видеонаблюдения

12:26 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Площадки для выгула собак предлагают оснастить камерами видеонаблюдения. Фото ИА "Тюменская линия"

81 площадка для выгула домашних животных обустроена в Тюмени. Они огорожены и оборудованы урнами, приспособлениями для дрессировки собак и имеют песчано-земляное покрытие.

Об этом сообщил начальник управления по экологии департамента Сергей Нефёдов на круглом столе "Содержание домашних животных в городской среде".

По его словам, в Тюмени есть не огороженное территории для выгула домашних животных. Для их обозначения размещаются четыре стойки по периметру и знак разрешения выгула домашних животных в центре. Введение такой практики позволяет увеличить количество мест для выгула домашних животных даже в застроенных территориях, где нет возможности установить площадку. В этом году уже обустроено 10 таких территорий.

Он напомнил о необходимости надевать на своих питомцев поводки и намордники вне специально оборудованных площадок для выгула и убирать их экскременты на улице. 

Депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев выразил сожаление, что в городе пока нет повсеместной культуры выгула домашних животных. Он предложил устанавливать на площадках для выгула собак камеры видеонаблюдения, которые бы фиксировали нерадивых хозяев, сообщает администрация Тюмени. 

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Теги: площадки для выгула собак , круглый стол

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