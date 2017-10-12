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Юный мультипликатор снял ролик про тюменского Капитана Помогайкина

11:21 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: 72.мвд.рф

Мультфильм с участием главного героя детского сайта тюменской полиции Капитана Помогайкина создал школьник из г. Березовский Свердловской области Илья Шарков.

Он рассказал, что часто заглядывает на страничку Капитана Помогайкина в социальной сети и знакомится с новостями сверстников из Тюмени и Тюменской области. Заглядывает Илья и на детский сайт тюменской полиции, где играет в виртуальные игры, читает полезные советы и исторические факты развития и работы правоохранительных органов.

Это побудило школьника тоже сделать что-то полезное для ребят, а именно рассказать, как нужно вести себя в сложных ситуациях. Так родилась идея создать мультфильм правовой направленности.

Сценарий 11-летний мальчик придумал сразу. По сюжету компания друзей собралась у одного из одноклассников. Когда ребята готовили творческую работу для урока по географии, в дверь стал настоятельно стучаться незнакомец. Юный хозяин квартиры не растерялся и позвонил Капитану Помогайкину. Посмотреть ролик можно здесь.

Илья признался, что сам  иногда остается дома один, поэтому четко знает: когда в дверь стучит незнакомый человек, нужно звонить родителям или набирать 02.

В планах у юного мультипликатора снять еще несколько роликов правовой тематики. По его словам, в такой форме дети воспринимают правила личной безопасности намного лучше.

Тюменский Капитан Помогайкин поблагодарил юного помощника за работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере профилактики правонарушений, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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Теги: полиция , мультфильм , правовая грамотность

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