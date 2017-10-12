Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам

Фото: Тобольская площадка СИБУРа

2 тыс. 160 проб атмосферного воздуха взято на Тобольской площадке СИБУРа в сентябре 2017 года. Исследования показали, что концентрация вредных веществ не превышает установленные предельно допустимые нормы.

Как сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки, отбор проб воздуха производился не только на территории предприятия, но и в черте города – на постах в районе Никольского взвоза и в 6 микрорайоне. Делалось это три раза в сутки.

Специалисты проверяли образцы на содержание пыли, двуокиси серы, двуокиси азота, окиси углерода и суммарных углеводородов.

Круглосуточные замеры состояния атмосферного воздуха на территории тобольской площадки СИБУРа проводит лаборатория санитарно-экологического контроля. Кроме того, мобильная экологическая лаборатория также проводит замеры воздуха в контрольных точках по всему периметру промышленной площадки. Всего в сентябре выполнено более 12 тыс. 960 измерений.

Человек вмешаться в процесс анализа не может, так как приборы работают в режиме онлайн и выполняют самодиагностику.