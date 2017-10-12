Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам
Фото: Тобольская площадка СИБУРа
2 тыс. 160 проб атмосферного воздуха взято на Тобольской площадке СИБУРа в сентябре 2017 года. Исследования показали, что концентрация вредных веществ не превышает установленные предельно допустимые нормы.
Как сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки, отбор проб воздуха производился не только на территории предприятия, но и в черте города – на постах в районе Никольского взвоза и в 6 микрорайоне. Делалось это три раза в сутки.
Специалисты проверяли образцы на содержание пыли, двуокиси серы, двуокиси азота, окиси углерода и суммарных углеводородов.
Круглосуточные замеры состояния атмосферного воздуха на территории тобольской площадки СИБУРа проводит лаборатория санитарно-экологического контроля. Кроме того, мобильная экологическая лаборатория также проводит замеры воздуха в контрольных точках по всему периметру промышленной площадки. Всего в сентябре выполнено более 12 тыс. 960 измерений.
Человек вмешаться в процесс анализа не может, так как приборы работают в режиме онлайн и выполняют самодиагностику.
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