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Тюменцы голосуют за самый IТ-активный класс и школу

11:43 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы голосуют за самый IТ-активный класс и школу. Фото: департамент образования ТО

Школы региона, активнее всех использующие в своей деятельности ИТ-технологии, получили в этом году уникальную возможность выиграть приз в профильном конкурсе "IТ-Актив 2017", сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

В конкурсе оценивается активность школ в работе с системой "Электронная школа Тюменской области", а также творческие ролики, подготовленные классами, с которыми можно ознакомиться на портале.

Но решающую роль при определении победителя определит открытое голосование. Отдать свой голос может любой желающий на сайте в разделе "Голосование за лучшую школу" на главной странице, предварительно авторизовавшись на портале. Во избежание накрутки голосов доступ к голосованию открыт для граждан, имеющих проверенную регистрацию на портале госуслуг.

Голосование продлится до 20 октября. По предварительным результатам в лидеры выбились Лопазновская общеобразовательная школа - филиал Сладковской школы, Мизоновская основная средняя школа, и Байкаловская средняя общеобразовательная. В рейтинге классов лидируют 8 классы Лопазновской и Мизоновской школ и 5 В класс Ялуторовской средней школы №1.

Школа-победитель получит памятный кубок и сертификат на мобильный компьютерный класс, самый активный класс сможет посетить тематический мастер-класс, а автор лучшего ролика получит сертификат на тематическую экскурсию.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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Теги: конкурс , IT

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