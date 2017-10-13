Ведущие медики России и Европы обсудили в Тюмени проблемы травматологии и ортопедии

Ведущие травматологи и ортопеды приехали в Тюмень/Фото пресс-службы ТюмГМУ

Ведущие специалисты в области травматологии и ортопедии из Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Тагила, Тюмени, Венгрии и Италии приняли участие в V Западно-Сибирском симпозиуме "Актуальные проблемы травматологии и ортопедии" в Тюмени.

Последними достижениями делились руководитель московского научно-клинического центра остеопороза профессор Светлана Родионова, венгерские врачи Генрих Рибалтовски и Сандор Мано из Университета города Дебрецена, профессор Дмитрий Борзунов из Курганского института травматологии и ортопедии, профессор Чертков из Уральского ГМУ. Число гостей превысило сто человек.

Мероприятие посвящено 50-летию со дня образования кафедры травматологии и ортопедии Тюменского медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

"На протяжении полувека кафедра травматологии и ортопедии Тюменского медицинского университета успешно работает в вузе и ведет активную деятельность в системе здравоохранения региона, достигая высоких результатов. Сегодня здесь используются самые современные образовательные технологии, она органично встроена в систему непрерывного медицинского образования. При этом кафедра – это еще и центр создания инноваций, у нас есть серьезные наработки. Думаю, что проведение симпозиума будет способствовать обмену опытом, мнениями с коллегами из других регионов и стран. Это поможет направить нашу деятельность в правильное русло. Правильное прежде всего с точки зрения пациента, потому что вся наша деятельность направлена на увеличение продолжительности жизни человека и улучшение ее качества", - отметил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике вуза Иван Петров.

На симпозиуме рассмотрели вопросы, посвященные разработке и применению нового поколения имплантантов, перспективам развития перинатальной травматология, редким заболеваниям позвоночника, новым технологиям лечения детей с ДЦП и протезирования.

﻿ Ведущие травматологи и ортопеды приехали в Тюмень/Фото пресс-службы ТюмГМУ 1 /