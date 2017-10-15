Тюменские госавтоинспекторы вручат пешеходам световозвращатели

Фото ГИБДД Тюменской области

Акцию по повышению безопасности пешеходов на загородных трассах начинает Госавтоинспекция Тюменской области.

Существенную роль в профилактике ДТП с участие пешеходов может сыграть световозвращающая пленка, полоски из которой помогут водителям увидеть идущего вдоль проезжей части человека. В Госавтоинспекции проанализировали статистику осенних трагедий на федеральных и областных автодорогах в минувшие годы. Выяснилось, что большинство дорожных аварий с участием пешеходов случается с 19 до 22 часов. Это время, когда люди возвращаются с работы, отправляются на работу в ночную смену, либо просто передвигаются из одного населенного пункта в другой.

На большинстве пешеходов, передвигающихся по обочинам дорог, надета темная одежда без световозвращающих элементов. Сотрудники ГИБДД проведут мониторинг передвижения пешеходов на федеральных автодорогах Екатеринбург-Тюмень, Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск. На остановочных комплексах и объектах придорожного сервиса разместят плакаты, призывающие пешеходов использовать световозвращающие элементы.

Пешеходам вручат полоски из световозращающей пленки, памятки по безопасности на дорогах и объяснят, что для передвижения по загородным дорогам осенью лучше выбирать дневные часы, когда водители могут их заметить на дороге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Соб. инф.