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Тюменские госавтоинспекторы вручат пешеходам световозвращатели

08:21 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Акцию по повышению безопасности пешеходов на загородных трассах начинает Госавтоинспекция Тюменской области.

Существенную роль в профилактике ДТП с участие пешеходов может сыграть световозвращающая пленка, полоски из которой помогут водителям  увидеть идущего вдоль проезжей части человека. В Госавтоинспекции проанализировали статистику осенних трагедий на федеральных и областных автодорогах в минувшие годы. Выяснилось, что большинство дорожных аварий с участием пешеходов случается с 19 до 22 часов. Это время, когда люди возвращаются с работы, отправляются на работу в ночную смену, либо просто передвигаются из одного населенного пункта в другой.  

На большинстве пешеходов, передвигающихся по обочинам дорог, надета темная одежда без световозвращающих элементов. Сотрудники ГИБДД  проведут мониторинг передвижения пешеходов на федеральных автодорогах Екатеринбург-Тюмень, Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск. На остановочных комплексах и объектах придорожного сервиса разместят плакаты, призывающие пешеходов использовать световозвращающие элементы.

Пешеходам вручат полоски из световозращающей пленки, памятки по безопасности на дорогах и объяснят, что для передвижения по загородным дорогам осенью лучше выбирать дневные часы, когда водители могут их заметить на дороге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Соб. инф.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность

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