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Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды в реке Ишим

17:15 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
jzrcsx.net

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области усилило контроль за показателями безопасности питьевой воды в реке Ишим и разводящей сети водоснабжения. Поводом для этого, сообщает ведомство, стала информация о попадании в реку нечистот после прорыва канализационных стоков в городе Петропавловске (Республика Казахстан).

Сотрудники Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что по данным филиала Казгидромет города Петропавловска 10 октября произошел прорыв канализационного канала на реке Ишим.

По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды, отобранных в населенных пунктах, расположенных по течению реки Ишим, установлено кратковременное превышение в 1,5 раза содержания ионов аммония в воде реки Ишим. По органолептическим, микробиологическим, паразитологическим показателям вода реки Ишим, соответствует требованиям санитарных правил. Качество питьевой воды в пробах, отобранных в разводящей сети водоснабжения, соответствует требованиям санитарных правил.

Исследования проводятся в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

В Ишиме, где ресурсоснабжающей организацией является АО "Водоканал", в профилактических целях введен режим гиперхлорирования, усилен производственный контроль за качеством подаваемой воды населению через распределительную сеть.

В Казанском, Ишимском, Абатском районах главам муниципальных образований предписано информировать население, проживающее в населенных пунктах, где источником водоснабжения является река Ишим, рекомендовать использовать воду для питьевых и гигиенических целей из разводящей сети после кипячения, использовать бутилированную воду, а также обеспечить подвоз населению спецавтотранспортом питьевой водой гарантированного качества.

Население информируется через средства массовой информации муниципальных районов.

Готовится проведение, при необходимости, профилактических мероприятий в городе Тобольске, Тобольском, Уватском районах. В Викуловском районе население снабжается водой из подземных источников.

Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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Теги: Роспотребнадзор , река Ишим , Казахстан , качество воды

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