Тюменская область - в десятке лучших по качеству приема в вузы

Тюменская область вошла в ТОП-10 мониторинга качества приема в российские вузы, www.utmn.ru

68,8 балла составил средний показатель ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2017 году в вузы Тюменской области. По этому показателю область занимает десятое место среди всех регионов России по результатам мониторинга качества приема в российские вузы.

Как отмечают авторы исследования, если говорить об общей картине по России, то средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы (как на бюджетные, так и на платные места) вырос по сравнению с 2016 годом. По бюджетному приему средний балл поднялся на 0,9 пункта (с 67,1 до 68 баллов), по платному приему – на 0,6 пункта (с 60,8 до 61,4 баллов). Такое изменение объясняют более высокими баллами, которые получили школьники на Едином государственном экзамене в 2017 году.

Также по всем вузам страны заметна тенденция набора более подготовленных и талантливых студентов: выросло число вузов, принимающих абитуриентов-отличников с баллами выше 70, в то время как число вузов, набравших на первый курс троечников с баллами ниже 56, сократилось.

В Топ-5 вузов-лидеров по качеству бюджетного приема с баллами более 90 в 2017 году вошли МГИМО (95,6), МФТИ (94,1), НИУ ВШЭ в Москве (93,9), СПбГУ (90,7) и Университет ИТМО (90,3).

Из Тюменской области в мониторинг попали семь вузов. Всего в 2017 году в университеты и институты региона на платные и бюджетные места поступили 7 тыс. 904 человека. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема показал Тюменский государственный медицинский университет. Средний балл ЕГЭ ребят, поступивших в медицинский вуз, составил 75,9 балла (62,4 балла – на платные места). Незначительно уступил медицинскому университету ТюмГУ. Там средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет – 74,3 балла.

Авторы исследования отметили, что ТюмГУ является одним из лидеров среди российских вузов по количеству принятых абитуриентов на платной основе. В 2017 году в университет на платные места было зачислено 3 тыс. 159 человек со средним баллом ЕГЭ по одному предмету 59,8. Больше только в московском кампусе НИУ ВШЭ – 3 тыс. 795 человек со средним баллом ЕГЭ – 80,6 и в Казанском федеральном университете – 3 тыс. 335 человек со средним баллом ЕГЭ – 66,5.

Исследование "Качество приема в российские вузы" ведется с 2009 года и охватывает более 400 вузов, конкурс в которые происходит на основе сопоставимых параметров (ЕГЭ и победы в олимпиадах школьников). В нем не участвуют творческие вузы и вузы силовых ведомств. В 2017 году мониторинг был расширен за счет филиалов вузов, имеющих более ста бюджетных мест. Первичные данные собираются по материалам о ходе приемной кампании, размещенным на сайтах вузов в открытом доступе, сообщают в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Соб.инф.