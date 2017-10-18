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В село Минино Исетского района провели газопровод

17:16 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Газопровод в с.Минино Исетского района. Фото: Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Газопровод в с. Минино Исетского района введен в промышленную эксплуатацию 18 октября.

Как сообщает сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север", газопровод протяженностью 3 тыс. 500 метров был построен и сдан в эксплуатацию  по графику. Возможность подключиться к сетям газоснабжения до зимних холодов получили жители 80 домовладений.

"Являясь поставщиком газа, наша компания не только обеспечивает доступность ресурса в отдаленные районы, но и делает процесс газификации максимально удобным, - рассказал региональный директор филиала в Тюменской области ООО "Газпром межрегионгаз Север" Борис Хачатуров. - Чтобы жители села смогли быстро подключиться к сетям газоснабжения, мы предлагаем рассрочку при покупке газового оборудования в нашем "Торгово-сервисном центре Север", бесплатную доставку, а также скидку при заключении Комплексного договора поставки газа".

До конца года в промышленную эксплуатацию будут введены еще 35 газопроводов в Тюменском, Тобольском и Упоровском районах.

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Теги: газопровод , газификация , Газпром межрегионгаз Север , Исетский район

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