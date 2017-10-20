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Тюменцев приглашают на онкообследования во все поликлиники города

08:59 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент здравоохранения ТО

Акция, посвященная профилактике онкологических заболеваний, состоится в тюменских поликлиниках 21 октября. 

Как сообщает городской департамент здравоохранения, с 9 до 15 часов бесплатно и без записи можно будет пройти комплексное обследование и получить консультацию специалиста.

Напомним, серия профилактических акций "Доктор с вами" проходит во всех поликлиниках  Тюмени. Все желающие раз в месяц по субботам могут обратиться в поликлиники без предварительной записи и получить комплекс обследований и консультации.

Четыре прошедшие акции были распределены по направлениям: профилактика онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, женское и мужское здоровье. В них приняли участие 1 тыс. 287 человек, 317 из которых были взяты на учет.

В департаменте здравоохранения администрации города было принято решение проводить акции "Доктор с вами" и дальше. 

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Теги: здравоохранение

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