Студенты ТюмГУ участвовали во всероссийской профориентационной акции

Студенты ТюмГУ участвовали во всероссийской профориентационной акции/ Фото пресс-службы ТюмГУ

Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" прошла в Тюмени при участии Центра карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ.

Ее цель - повысить эффективность взаимодействия работодателей с образовательной системой, ознакомить студентов с предприятиями и профессиями, востребованными на современном производстве в регионе. В Тюменской области акцию курирует Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В рамках акции студенты Физико-технического института ТюмГУ посетили инженерно-производственную фирму "Сибнефтеавтоматика"–российский промышленный бренд в сфере разработки и производства измерительной техники, известный разработками в области расходометрии. В первую очередь это приборы для измерения расхода и количества воды, нефти, газа. С 2008 года предприятие входит в состав группы ГМС.

Студенты узнали об истории компании и основном производстве, увидели многочисленные достижения и награды, которые хранятся в музее предприятия.

"Работа настолько интересная, что погружаешься целиком и полностью. Учитесь всегда и постарайтесь уже сейчас определиться, чем вы хотите заниматься в жизни. Очень важно найти себя и быть фанатом своего дела", – посоветовала студентам начальник конструкторского отдела Татьяна Черкашина.

Руководители отделов по разработке технологического и нефтепромыслового оборудования и по разработке средств измерений показали гостям основные программы, которые используют в работе, а также образцы изготавливаемых приборов, счетчиков, расходометров. Студенты узнали о работе службы сервисного обслуживания и метрологического обеспечения, радиомонтажного участка и поверочного стенда. Начальник отдела кадров Светлана Барашкова рассказала о том, какие специалисты востребованы на предприятии, какими знаниями и компетенциями должны обладать.

В рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя директора Физико-технического института ТюмГУ Бориса Григорьева и управляющего директора АО "ИПФ "СибНА" Юрия Орлова. Стороны договорились , обсудив основные направления взаимодействия и востребованность выпускников ТюмГУ на промышленных предприятиях, сообщает пресс-служба вуза.