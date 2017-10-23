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Студенты ТюмГУ участвовали во всероссийской профориентационной акции

15:54 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Студенты ТюмГУ участвовали во всероссийской профориентационной акции/ Фото пресс-службы ТюмГУ

Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" прошла в Тюмени при участии Центра карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ. 

Ее цель - повысить эффективность взаимодействия работодателей с образовательной системой, ознакомить студентов с предприятиями и профессиями, востребованными на современном производстве в регионе. В Тюменской области акцию курирует Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. 

В рамках акции студенты Физико-технического института ТюмГУ посетили инженерно-производственную фирму "Сибнефтеавтоматика"–российский промышленный бренд в сфере разработки и производства измерительной техники, известный разработками в области расходометрии. В первую очередь это приборы для измерения расхода и количества воды, нефти, газа. С 2008 года предприятие входит в состав группы ГМС.

Студенты узнали об истории компании и основном производстве, увидели  многочисленные достижения и награды, которые хранятся в музее предприятия. 

"Работа настолько интересная, что погружаешься целиком и полностью. Учитесь всегда и постарайтесь уже сейчас определиться, чем вы хотите заниматься в жизни. Очень важно найти себя и быть фанатом своего дела", – посоветовала студентам начальник конструкторского отдела Татьяна Черкашина. 

Руководители отделов по разработке технологического и нефтепромыслового оборудования и по разработке средств измерений показали гостям основные программы, которые используют в работе, а также образцы изготавливаемых приборов, счетчиков, расходометров. Студенты узнали о работе службы сервисного обслуживания и метрологического обеспечения, радиомонтажного участка и поверочного стенда. Начальник отдела кадров Светлана Барашкова рассказала о том, какие специалисты востребованы на предприятии, какими знаниями и компетенциями должны обладать. 

В рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя директора Физико-технического института ТюмГУ Бориса Григорьева и управляющего директора АО "ИПФ "СибНА" Юрия Орлова. Стороны договорились , обсудив основные направления взаимодействия и востребованность выпускников ТюмГУ на промышленных предприятиях, сообщает пресс-служба вуза.

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Теги: ТюмГу , занятость , центр занятости , Сибнефтеавтоматика

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