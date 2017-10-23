Российские и зарубежные нейрохирурги прошли обучение в ФЦН Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН

Около 50 участников международной конференции, посвященной хирургии основания черепа, прошли обучение на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Лекции и мастер-классы для них провели 15 экспертов мирового уровня.

Масштабное мероприятие прошло под патронажем правительства Тюменской области и было организовано Ассоциацией нейрохирургов Тюменской области, кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и другими заинтересованными структурами.

Интенсивное обучение длилось три дня, при этом особое внимание уделялось практическим занятиям в лабораториях.

Первый модуль конференции был посвящен лобно-височному, краниоорбитозигоматическому доступу, переднему петрозальному доступу и диссекции кавернозного синуса. Один из основателей образовательного курса, профессор Луис Борба из Бразилии выступил с лекцией о краниоорбитозигоматическом доступе и диссекции средней черепной ямки, почетный гость Уильям Колдуэл и мексиканский врач-нейрохирург РамироЛопезЭлизалде провели на эту тему мастер-класс.

На второй день конференции участники рассмотрели диссекцию височной кости и задний петрозальный доступ, о котором рассказал Альберт Суфианов. Затем он вместе с бразильскими коллегами провел мастер-класс в лаборатории по заднему петрозальному доступу и мастоидэктомии.

Третий модуль, завершающий образовательный курс, посвятили доступам к яремному отверстию и транскондилярному доступу. По завершению образовательного цикла слушатели получили сертификаты и поблагодарили организаторов за уникальную возможность обменяться опытом с мировыми лидерами в области нейрохирургии, особенно отмечая вклад главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова и профессора Луиса Борбы.

"Я рад знакомству с Альбертом Акрамовичем Суфиановым. Спасибо за организацию этой конференции, я надеюсь, мы продолжим сотрудничество и в следующем году проведем на нашей территории мастер-класс с вашим участием и специалистами из ФЦН Тюмени", - отметил участник из южного Казахстана.

Надежду на то, что прошедшая конференция будет не последним совместным мероприятием, выразил и лектор из Польши, представитель Медицинского университета Варшавы, профессор Казимир Немчук.

"Было приятно встретиться с такой представительной командой лекторов и поделиться нашим скромным опытом хирургической практики. Я уверен, что в ближайшем будущем продолжим наше сотрудничество, у нас есть общие интересные темы", - сказал он.

В числе участников конференции присутствовали представители Республики Крым. Профессор Альберт Суфианов внимательно следит за развитием медицины в этом регионе, а крымские нейрохирурги, прибывшие в Тюмень на конференцию, отмечают, что за последние годы у них появилось больше возможностей оказывать населению качественную помощь.

"Ситуация постепенно налаживается, мы развиваемся, поэтому для нас особенно приятно, что ФЦН Тюмени приглашает нас для обмена опытом. Мы пообщались здесь со своими коллегами, увидели их оборудование и были удивлены. Но после открытия моста в Крыму, я думаю, к нам тоже завезут новую технику, и мы шагнем с вашей помощью вперед", - поделился представитель Крыма.

Руководитель ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов поблагодарил гостей, которые приняли приглашение поучаствовать в конференции высочайшего уровня, а молодым специалистам в свою очередь пожелал профессионального роста и выразил уверенность в том, что полученные знания они успешно смогут применить в своей работе.

"Хирургия основания черепа – это наиболее сложное и динамично развивающееся направление, которое позволяет достичь качественно нового уровня лечения пациентов. Знать эти технологии должен любой нейрохирург, даже узкоспециализированный, чтобы помогать пациентам", - подчеркнул Альберт Акрамович.

Напомним, в первый день конференции гостей и участников поприветствовал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В видеообращении, которое транслировалось на церемонии открытия, глава региона поблагодарил именитых экспертов из разных стран за участие в форуме, готовность делиться знаниями, опытом и лучшими практиками.

На торжественной церемонии открытия побывала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Она отметила высокий уровень мероприятия, а также достижения Федерального центра нейрохирургии в Тюмени как в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями различной сложности, так и в сфере организации на базе медучреждения престижных образовательных курсов и конференций.

На открытии конференции главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов вместе с почетными гостями, в том числе иностранными нейрохирургами высадил деревья в "Аллее дружбы". По его словам, это важное событие символизирует укрепление взаимодействия, деловых и дружеских связей с международными партнерами из нейрохирургического сообщества.

﻿ Фото пресс-службы ФЦН 1 /

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени (ул. 4км. Червишевского тракта, д. 5) появился в 2010 году в рамках национального проекта "Здоровье". Центр рассчитан для оказания помощи по нейрохирургии пациентам со всей России. Высокотехнологичное лечение финансируется за счет средств Федерального бюджета, выделяемых Министерством здравоохранения РФ и является бесплатным для пациентов.

В Центре пять отделений: детское, нейрососудистое, вертебрологическое, отделение нейроонкологии, отделение функциональной нейрохирургии. В операционном блоке семь операционных, оборудованных современной нейрохирургической аппаратурой, включая уникальную гибридную операционную, которая позволяет проводить компьютерную томографию непосредственно во время хирургического вмешательства.