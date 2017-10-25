Ручной кот ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Двухлетний кот по кличке Силл ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Обаятельный Силл станет для нового хозяина верным другом. Он ласковый, игривый и невероятно веселый. Силл обожает сидеть на руках и валяться на диване, прекрасно ладит с другими кошками и скорее всего найдет общий язык с детьми.

Найден в октябре 2015 года на ул. Кузнецова. Кастрирован, привит. Отдают со взносом в 500 рублей. Желающим приютить котенка необходимо связаться с куратором Татьяной по телефону 8-912-382-62-68.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова