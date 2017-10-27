Тюменские библиотеки станут площадками для этнографического диктанта

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Шесть городских библиотек присоединятся к акции "Большой этнографический диктант" в Тюмени и предоставят для него свои площадки.

Как сообщает пресс-служба администрации, это центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51/3), информационно-библиотечный центр для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корп. 1), Центр семейного чтения им. Александра Пушкина (ул. Газовиков, 30/1), Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14), библиотека № 4 (ул. Ватутина, 14/1) и библиотека № 16 (ул. Олимпийская, 20а).

Напомним, акция пройдет 3 ноября в 10 часов. Это второй Большой этнографический диктант, первый был организован в 2016 году на 800 площадках России – от Владивостока до Калининграда. Всего в нем поучаствовали около 90 тыс. человек.

Стать участником в 2017 году могут все желающие. В Тюмени диктант можно написать на 13 площадках. Их адреса есть на сайтах акции и центральной городской библиотечной системы, а также в сообществе ЦГБС в социальной сети.