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В Тюмени пройдет финал региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН

10:25 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы "Региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН (Тюмень)" в соцсети "ВКонтакте"

Финальная игра региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН состоится  на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 9 декабря. За почетное звание чемпиона сезона поборются шесть команд. Начало - в 19 часов.

Как сообщает пресс-служба ДИ "Пионер", в качестве ведущего мероприятия выступит Артем Муратов из команды КВН "СОЮЗ". В борьбе за звание самых смешных и находчивых в юмористическом поединке сойдутся следующие команды: "Красная фурия", г. Ярославль, "Тихий омут", Омутинский район, "Девичья сборная ЮУрГУ", г. Челябинск, "Джентльмены удачи", г. Курган, "Трактор", г. Челябинск.

В финале лиги "ЗАПСИБ" зрителей ждут только лучшие шутки, самые смешные миниатюры, яркие музыкальные номера, и, конечно, море позитива и заряд хорошего настроения, как минимум, до конца года.

Отметим, что чемпионство в лиге "ЗАПСИБ" престижно и важно для каждой из команд не только само по себе: коллектив, занявший первое место, отправится в Сочи, где примет участие в Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2018" и получит шанс пробиться в Премьер-лигу или даже в Высшую лигу Клуба веселых и находчивых.

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Теги: КВН , ДИ Пионер

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