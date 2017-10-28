Тюменская ОКБ №1 успешно прошла аудит Минздрава

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Педиатрическая служба "Областной клинической больницы №1" успешно прошла проверку "Научного центра здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ.

Аудит проходил в рамках проекта по улучшению качества и безопасности оказания стационарной медицинской помощи детям, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения. По результатам проверки Тюменская ОКБ № 1 получила максимальную оценку из всех пяти проверяемых медучреждений региона.

Первый аудит прошел в детских отделениях год назад, эксперты рекомендовали кое-что изменить. За год в ОКБ №1 провели значительную работу с персоналом, перенесли детское приемное отделение в корпус к детской реанимации и всем детским отделениям, оборудовали игровые зоны. Одним из ключевых моментов стали изменения в работе приемного отделения. Всех малышей здесь теперь принимают по международным стандартам, что повысило и качество, и скорость оказываемой помощи.

Очень важно еще и то, что юные пациенты стали испытывать меньше боли при проведении медицинских процедур благодаря современным методам лечения.

Эксперты также остались довольны внешним видом отделений стационаров, возможностями лабораторной диагностики, оборудованием и медикаментами. Проверили и истории болезней пациентов, правильность диагнозов и назначений, опросили родителей. Все эти показатели на высоком уровне. Эксперты отметили, что существенно изменилась клиническая практика и подход сотрудников к работе.

Соб. инф.