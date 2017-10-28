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Ишимцы собрали деньги на лечение детей с онкозаболеваниями

12:45 28 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 80 тыс. рублей собрали жители Ишима в помощь детям с онкозаболеваниями.

Первую благотворительную акцию "Подарим жизнь!" провела областная больница №4. Мероприятие состоялось в концертном зале им.30-летия ВЛКСМ. Желающих приобрести билеты оказалось больше, чем мест в зале. Как отметил главный врач больницы Дмитрий Бутов, на призыв помочь больным детям откликнулось много людей.

"Несмотря на то, что медицина движется вперед, мы проводим высокотехнологичные операции, а оказать ту помощь, в которой нуждаются дети с лейкозами, мы не в силах. Сегодня в Ишиме восемь детей больны раком. У шести острый лейкоз, у двух онко другой локализации. Трое сейчас проходят лечение в Санкт-Петербурге. Собирая средства и поддерживая семьи больных детей, мы сможем им быть полезными. Эта акция первая, но не последняя", - отметил Дмитрий Бутов.

Акция состоялась благодаря медицинским работникам областной больницы №4, а также сотрудникам областного филиала кожно-венерологического диспансера и городской стоматологии. Свой вклад в доброе дело внесли также работники образования, представители городского совета ветеранов и просто неравнодушные ишимцы.

Все собранные средства переведены на счет областного благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни", с отметкой "Детям Ишима, больным раком". Благодаря данному проекту в Ишиме и Ишимском районе пятеро детей уже получили высокотехнологичную помощь при лечении тяжелых заболеваний, сообщает пресс-служба областной больницы №4.

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Теги: благотворительность , Ишим

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