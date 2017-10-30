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Викуловская студентка примет участие в "Абилимпиксе"

12:16 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Капкейки, фото - pirogeevo.ru

Студентка второго курса специальности "Повар-кондитер" викуловского отделения Ишимского многопрофильного техникума Алена Квашнина поборется за призы регионального отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс" в Тюмени.

Здесь девушке предстоит испечь капкейки – небольшие пирожные в виде кекса, приготовленные особым образом. У Алены это будут классические и шоколадные капкейки. Оба рецепта за время подготовки девушка выучила наизусть.

"Мы уже принимали участие в окружном чемпионате, заняли четвертое место, а теперь хотим попробовать силы на "Абилимпиксе". На выполнение задания Алене будет отведено четыре часа и час на подготовку и уборку рабочего места. Всего в нашей – кулинарной – номинации выступает шесть участников. Постараемся показать лучший результат", - рассказала руководитель викуловской конкурсантки, преподаватель спецдисциплин техникума Юлия Гетманова.

Напомним, региональный отборочный этап национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет в областном центре 30 и 31 октября. Участие в нем принимают около ста человек с ограниченными возможностями здоровья из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Казанского и Викуловского районов. Большинство участников –  студенты учреждений профессионального образования.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , кондитеры , Абилимпикс , кулинария

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