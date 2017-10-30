up

30.10.2017 понедельник

EUR 67.5276

USD 58.0833

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Югры

12:49 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: prof.utmn.ru

Соглашения о сотрудничестве подписали банк "Открытие" и администрации г. Нефтеюганска и г. Пыть-Ях.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", подписи под документами, определяющими принципы взаимодействия муниципальных образований и одного из крупнейших кредитно-финансовых институтов России, поставили глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, и.о. главы Пыть-Яха Константин Пальчик и управляющий Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Руководители муниципалитетов отметили, что городские власти придают большое значение выстраиванию прочных партнерских отношений с банком "Открытие", который много сделал для развития территорий.

В свою очередь Виталий Мосунов заметил, что только за последние несколько лет банк инвестировал в экономику городов более 1,2 млрд рублей.  "На территории муниципальных образований мы предлагаем весь спектр финансовых услуг, активно работаем с населением, представителями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Нашим клиентам доступны вкладные операции, кредиты на различные нужды, банковские карты. В рамках Соглашения банк обязуется совместно с муниципалитетами участвовать в финансировании значимых для экономики региона инвестиционных проектов, предоставлять качественные банковские услуги с применением современных технологий и финансовых инструментов", – подчеркнул Виталий Мосунов.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: банк Открытие

Последние новости

14:16 Тюменские боксеры показали лучший результат на турнире памяти Ивана Федюнинского
14:05 Российские спасатели поднимут Ми-8 со дна Баренцева моря
13:54 В Тобольске создано новое надзорное подразделение
13:43 В Красноярске запустили часы, отсчитывающие время до Универсиады-2019
13:32 В Тюмени два брата промышляли убийствами и грабежом
13:21 Питомник для выращивания чистокровных служебных собак создан в Тюмени
13:10 Владимир Якушев обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий
13:00 Муса Могушков привез серебряную медаль из Абу-Даби
12:49 Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Югры
12:38 Юные экоспасатели собрали девять тысяч батареек
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий

Владимир Якушев поздравил работников автомобильного транспорта с праздником

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с муниципальными образованиями Югры

Эксперты назвали десятку самых продаваемых кроссоверов

Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил новую продукцию

Общество

Красные и зеленые автобусы будут курсировать по Тюмени с 2018 года

В Тобольске создано новое надзорное подразделение

В Красноярске запустили часы, отсчитывающие время до Универсиады-2019

Спорт

Тюменские боксеры показали лучший результат на турнире памяти Ивана Федюнинского

Муса Могушков привез серебряную медаль из Абу-Даби

Российские биатлонистки готовятся к предстоящему сезону в Тюмени

Происшествия

Российские спасатели поднимут Ми-8 со дна Баренцева моря

В Тюмени два брата промышляли убийствами и грабежом

В выходные аварии на тюменских дорогах устраивали нетрезвые и неопытные водители
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+