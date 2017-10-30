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ТюмГУ продолжит участие в проекте "5-100"

14:49 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Татьяны Андреевой ("Российская газета")

Тюменский госуниверситет сохранил свое место во второй группе вузов-участников проекта "5-100" по итогам заседания Международного совета программы повышения конкурентоспособности российских вузов, которое состоялось в Екатеринбурге.

"Итоги оценены как положительные, – прокомментировала журналистам председатель с овета, вице-премьер правительства Ольга Голодец. – Мы видим устойчивую динамику практически у всех. Поэтому все вузы продолжают свое участие в программе и будут профинансированы". По темпам реализации программ повышения конкурентоспособности все вузы-участники были разделены на три группы.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, лидерами программы "5-100" международный совет признал: ВШЭ, ИТМО, НИЯУ МИФИ, МФТИ, НГУ, НИТУ "МИСиС", ТГУ.

Во вторую группу вузов-участников помимо Тюменского госуниверситета также вошли КФУ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, ТПУ, УрФУ.

Остальные вузы попали в третью группу. "Радикальных изменений не произошло. Давно определилась группа лидеров, и они не собираются никому уступать свое место. Вторая группа всегда не согласна со своим местом, ей хочется оказаться в первой. И в третьей в основном вузы, которые вошли позже в программу. Им труднее", – прокомментировал зампред международного совета программы "5-100" Андрей Волков.

Напомним, что Тюменский госуниверситет вошел в проект "5-100" во вторую волну в октябре 2015 года.  Ежегодно в рамках программы вузы-участники получают на свое развитие 10 млрд рублей. Эта сумма разнится в зависимости от группы, в которую входят образовательные учреждения. Группа лидеров получает около 780 млн рублей в год. Остальное финансирование распределяется между вузами-участниками второй и третьей групп. Выделенные средства идут, как правило, на расширение международных обменов, приглашение иностранных преподавателей, повышение цитирования ученых.

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Теги: проект «5-100» , ТюмГУ , образование

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