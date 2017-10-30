Тюменцы одержали победу в эстафете Всероссийского фестиваля ГТО

Фото: департамент спорта г. Тюмени

Первое место в эстафете на Всероссийском летнем фестивале "Готов к труду и обороне" среди школьников в Артеке заняла сборная Тюменской области 30 октября. Об этом сообщает центр подготовки спортивных сборных команд региона.

В команду вошли восемь ребят – представители Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Викуловского, Сорокинского и Вагайского районов.

Всего за победу сражались 85 команд. Дистанция составила 400 м и включала восемь этапов: вязка туристического узла "восьмерка", тоннель, бег с препятствиями, бег по кочкам, далее два этапа с предметами (собрать и разложить), бег через гимнастические палочки и бег на 50 м.

Впереди у команд творческие состязания и борьба за звание лучшей агитбригады на тему "Займись спортом! Участвуй в ГТО!".

Сейчас тюменцы занимают девятое место в командном зачете.