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Ишимцы написали этнографический диктант

16:49 03 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Жители Ишима и Ишимского района попробовали силы в  Большом этнографическом  диктанте. Эта масштабная культурно-просветительская акция, ставшая в этом году международной, прошла накануне Дня народного единства. 

В Ишиме региональной площадкой для написания диктанта стал Ишимский многопрофильный техникум. Десятки горожан и жителей Ишимского района всех возрастов сели за парты в аудиториях техникума.

"Для страны, в которой проживает такое большое количество национальностей, эта акция необходима, чтобы проверить свои знании об истории России, культуре народов, проживающих на ее территории", - подчеркнул директор многопрофильного техникума Сергей Конев.

На диктант ишимцы приходили целыми семьями. Педагог Алина Штефан пришла с дочерью Ириной и сыном-третьеклассником Кириллом. При этом мама с гордостью говорит, что дети сами захотели попробовать себя в написании Большого этнографического диктанта. "На пороге такого праздника, как День народного единства, хочется, чтобы в нашей стране все народы жили в мире и согласии. А чтобы так было, надо знать свою историю, свои корни, уважать традиции всех народов России", - уверена Алина Штефан.

Итоги акции организаторы подведут 12 декабря – в День Конституции. Но уже 10 ноября на сайте Большого этнографического диктанта появятся правильные ответы на вопросы, и все желающие смогут провести самоконтроль.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Соб. инф.

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Теги: Ишим , этнографический диктант

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