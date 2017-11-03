Ишимцы написали этнографический диктант

фото ИА "Тюменская линия"

Жители Ишима и Ишимского района попробовали силы в Большом этнографическом диктанте. Эта масштабная культурно-просветительская акция, ставшая в этом году международной, прошла накануне Дня народного единства.

В Ишиме региональной площадкой для написания диктанта стал Ишимский многопрофильный техникум. Десятки горожан и жителей Ишимского района всех возрастов сели за парты в аудиториях техникума.

"Для страны, в которой проживает такое большое количество национальностей, эта акция необходима, чтобы проверить свои знании об истории России, культуре народов, проживающих на ее территории", - подчеркнул директор многопрофильного техникума Сергей Конев.

На диктант ишимцы приходили целыми семьями. Педагог Алина Штефан пришла с дочерью Ириной и сыном-третьеклассником Кириллом. При этом мама с гордостью говорит, что дети сами захотели попробовать себя в написании Большого этнографического диктанта. "На пороге такого праздника, как День народного единства, хочется, чтобы в нашей стране все народы жили в мире и согласии. А чтобы так было, надо знать свою историю, свои корни, уважать традиции всех народов России", - уверена Алина Штефан.

Итоги акции организаторы подведут 12 декабря – в День Конституции. Но уже 10 ноября на сайте Большого этнографического диктанта появятся правильные ответы на вопросы, и все желающие смогут провести самоконтроль.

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Соб. инф.