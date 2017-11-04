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Тюменские национальные диаспоры продолжат сотрудничество с прокуратурой в сфере межнациональных отношений

19:31 03 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Прокурор Центрального административного округа Тюмени Султан Ксимов встретился с представителями и руководителями национальных диаспор Тюменской области накануне Дня народного единства.

Участники заседания поделились планами работы и обсудили важные вопросы законности в сфере межнациональных отношений на территории города.

По итогам встречи принято решение продолжить совместную работу, с активным участием общественных организаций, направленную на предупреждение, выявление и пресечение фактов межнациональной напряженности.

Участие в заседании также принял сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин. По его словам, в целях сохранения стабильной ситуации необходимо постоянное взаимодействие.

"Активисты ОНФ также готовы оказывать содействие в мероприятиях, направленных на урегулирование межнациональных отношений. Хотя, стоит отметить, что Тюмень в этом плане достаточно благополучный город, но это тема, которую нельзя пускать на самотек", - отметил он.

Прокурор Центрального административного округа Тюмени Султан Ксимов поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал всем мира, благополучия и выразил надежду на эффективное сотрудничество.

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Теги: День народного единства , ОНФ , прокуратура , Александр Пересторонин

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