Тоболяки устроили массовый хоровод в День народного единства

Фото ИА "Тюменская линия"

Концертной программой и массовым хороводом отметили тоболяки День народного единства.

Праздничные мероприятия состоялись в ТРЦ "Жемчужина Сибири". Для зрителей выступили ведущие тобольские творческие коллективы и солисты, также состоялась викторина на праздничную тематику. Тоболяков и гостей города с праздником поздравил глава Тобольска Владимир Мазур.

"Это особый праздник. Он символ нашего сплочения перед любыми трудностями, невзгодами, бедами. В нем - уважение к славному прошлому нашего Отечества и вера в его завтрашний день. Отрадно видеть, что и сегодня велико стремление тоболяков жить в мире и согласии, в добрососедстве и процветании, избегать бессмысленной вражды", - отметил Владимир Мазур.

Глава города пожелал тоболякам претворения в жизнь всех планов, верных друзей на жизненном пути, любви и взаимопонимания в семьях.

Владимир Мазур также принял участие в акции "Единый хоровод". В его рамках около 100 человек водили хоровод и танцевали на площади возле "Жемчужины Сибири".

"На праздник мы пришли всей семьей. Посмотрели концерт, прошлись по ярмарочным рядам. Удалось даже правильно ответить на вопрос викторины. А наша дочка с удовольствием поводила хоровод", - рассказала участница праздника Анастасия.

Также в рамках праздника на площади и внутри торгового центра раскинулись ярмарочные ряды. Горожане и гости города могли купить мясо, рыбу, выпечку, сувениры и другую продукцию.

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Евгений Новоселов