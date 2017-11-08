Как ненцы принесли жертву Ленину, рассказала Анастасия Лапсуй

Фильм «Одиннадцать изображений человека» закрыл ретроспективу. Фото ИА "Тюменская линия"

С французскими знатоками кино сравнила тюменских ценителей документалистики известный режиссер, уроженка Ямала и жительница Финляндии Анастасия Лапсуй, которая презентовала ретроспективу своих фильмов в областной столице.

Трехдневная ретроспектива фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио состоялась в Тюменской областной научной библиотеке и Тюменском государственном институте культуры.

"Я думала, что только французы могут так сидеть на показах. Мы [россияне] не привыкли к документальному кино, наши глаза привыкли к качественным художественным фильмам советской эпохи. Но вот прошло три дня ретроспективы. Вижу, что все вы пришли на мои фильмы. Вы – мои зрители", - с этими словами Анастасия Лапсуй обратилась к тюменцам.

Трехдневная бенефисная ретроспектива фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио собрала ценителей документалистики. Фото ИА "Тюменская линия"

Работы с использованием анимации, аутентичной музыки народов севера, документальные хроники главных героев вошли в репертуар. Яркой иллюстрацией заглавного фильма ретроспективы "Семь песен из тундры" стала история о том, как два ямальских старожила совершали жертвоприношение Владимиру Ленину.

"Я ни один сюжет не придумала сама. "Семь песен из тундры" - это фильм, как два старика совершают жертвоприношение памятнику Ленина. Оба они фронтовики. Защищали город Ленина, прорвались сквозь блокаду. Они молились на Ленина, как богам ненцев", - рассказала Анастасия Лапсуй.

Она пояснила, что это история из ее детства 50-х годов: "Когда надо было помолиться, ну кто может быть сильнее ненецких богов? Конечно Ленин. Это история из жизни нашей школы. Тогда нас, маленьких детей, построил директор на линейке и несколько раз заставил повторить: "Ленин – не бог. Ленин – вождь мирового пролетариата"", - вспоминала режиссер.

В завершение Анастасия Лапсуй исполнила шаманскую песню ненцев, которую она пела в своем фильме "Семь песен из тундры". На каждом показе автор рассказывала тюменским зрителям, как создавались ее фильмы.

Трехдневная бенефисная ретроспектива фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио собрала ценителей документалистики. Фото ИА "Тюменская линия"

Ямальская кинематографистка отправилась в Финляндию вслед за мужем Маркку Лехмускаллио. Она рассказала, что приехала в Хельсинки с убеждением, что всякий финн почитает Владимира Ильича и с уважением относится к Советскому союзу. К удивлению молодой кинематографистки европейцы не рвались почитать вождя, их ментальность обескураживала. Ненка брала мир кинематографов боем: "Пришла однажды к продюсеру и заявила, что работала с самим Омельчуком. Ему, конечно, откуда знать, кто такой Омельчук. Но это подействовало", - вспомнила случай Анастасия Лапсуй.

Ей стало интересно, что за нация "финн". Об этом она рассказала во многих своих работах. Много посвящений было и в фильмах о Ямале. Часть кинолент на основе документального видеоматериала, другая - с использованием художественных приемов, актеров. Например, в фильме "Пудана – последняя в роду" Анастасия Лапсуй вынужденно выступила в роли актрисы: никто не хотел играть шамана.

"Ненцы чуть не побили меня за эту роль. "Мы можем простить, когда нас показывают прыгающих вокруг костра. Но ты говорила святые слова – их может сказать перед огнем только шаман", - говорили они. Когда мы в Европе показываем эти фильмы, нам никто не верит, что они документальные", - рассказала Анастасия Лапсуй.

Трехдневная бенефисная ретроспектива фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио собрала ценителей документалистики. Фото ИА "Тюменская линия"

Шум воды, танцы в масках и образах, песнопения разных народов мира, пейзажи и виды провинциальных городков в разных странах, в которых авторы документального фильма находили изображения человека на самом древнем пергаменте – на скалах. Эта работа получила название "Одиннадцать изображений человека". Картину создавали семь лет. За это время от первоначального сценария не осталось и следа, призналась Анастасия Лапсуй.

Директор Тюменского государственного института культуры Наталья Соколова напомнила, что первый фестиваль документального кино "КинЗА" открылся именно с этого фильма. Лента поставила точку тюменском бенефисе финского кинематографиста. Но работы Анастасии Лапсуй смогут посмотреть посетители VIII Международного фестиваля документального кино "КинЗА", который пройдет на семи площадках Тюмени с 22 по 25 ноября.

Трехдневная бенефисная ретроспектива фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио собрала ценителей документалистики. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина