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"Последний парад "Беззаветного"" откроет фестиваль "КинЗА"

13:22 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
150 фильмов из более 120 стран мира собрал VIII Международный фестиваль документального кино «КинЗА». Фото организаторов

150 фильмов из более 120 стран мира собрал VIII Международный фестиваль документального кино "КинЗА", который пройдет на семи площадках Тюмени с 22 ноября.

Церемония открытия фестиваля состоится на его главной площадке - в Тюменской государственном институте культуры. Как рассказала директор ТГИК Наталья Соколова, "КинЗУ" в 2017 году откроет фильм "Последний парад "Беззаветного"" московского режиссера Татьяны Скабард. Показ начнется в 16 часов. 

Любителям документального кино на семи площадках Тюмени представят 10 тематических программ, в том числе "Человек и природа", посвященная году экологии в России. 10 работ студентов ВГИКа привезет его преподаватель Светлана Музыченко. Одним из фильмов станет "Большой вальс" - лента, которая в 2017 году вышла на большие экраны столичных кинотеатров. В программе "КинЗЫ" - пять короткометражек.

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет презентация фильма "Повелитель мух". О своей работе расскажет всемирно известный режиссер Владимир Тюлькин.

Ирина Ромашкина

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Теги: ТГИК , фильм , документальное кино , кино

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