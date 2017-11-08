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Жители Тобольска освоили танцы при поддержке СИБУРа

12:54 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Жители Тобольска освоили танцы при поддержке СИБУРа/Фото Тобольской промышленной площадки

Более 150 тоболяков в возрасте от 14 до 60 лет посетили мастер-классы SIBUR DANCE SCHOOL по хастлу, латине и аргентинскому танго педагогов Москвы. 

Проект образовался на базе фестиваля SIBUR DANCE FEST как площадка для всех желающих освоить любое из трех танцевальных направлений. За все время занятий было проведено 36 мастер-классов.

"Тобольские танцевальные школы находятся на хорошем уровне, свидетельством этому - победы тобольских хореографических коллективов на конкурсах самого высокого уровня. СИБУР уделяет внимание развитию социально-культурной среды в регионах деятельности, поэтому мы с радостью поддержали проект танцевальных мастер-классов. Надеемся, что занятия в SIBUR DANCE SCHOOL стали дверью в танцевальный мир для всех желающих – и профессиональных хореографов, и тех, кто решился впервые открыть для себя эту сторону искусства", - рассказал член правления, управляющий директор СИБУРа, генеральный директор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин. 

Президент Межрегиональной федерации социального танца, преподаватель SIBUR DANCE SCHOOL Мария Лоханина отметила, что проекты, связанные с социальными танцами, дают возможность людям найти новое хобби, новое общение, исполнить давнюю мечту и просто приятно провести время.  По словам чемпиона России по хастлу, преподавателя SIBUR DANCE SCHOOL Александра Свителева, жители Тобольска очень позитивно встретили проект.

"Они активно участвовали в занятиях и проявляли себя, познавая азы танцевального искусства. Многие нашли для себя не только внутреннее развитие, как танцоры, но и новую форму досуга", - рассказал он.

SIBUR DANCE FEST – мультиформатный проект, направленный на развитие танцевальной культуры и пропаганду здорового образа жизни. Фестиваль проходит в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" компании "СИБУР". Программа запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании, имеет шесть направлений, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру и волонтерство. 

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Теги: танцы , Тобольск , СИБУР , мастер-классы , Тобольская промышленная площадка

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