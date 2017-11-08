Зрители Нефтеюганска встретили тобольских актеров овациями

Фото: Тобольский драматический театр

Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова намерен продолжать встречи с нефтеюганскими зрителями. Побывав с однодневными гастролями в Нефтеюганске, труппа решила приехать в этот северный город в феврале 2018 года.

Тобольские актеры показали северянам гоголевского "Ревизора" и детскую сказку "Крабле, Крибле, Бумс!". На обоих спектаклях в культурном центре "Обь" был аншлаг, актеров встречали овациями. Тоболяки были поражены восторженным приемом нефтеюганских зрителей.

"Закончились гастроли Тобольского драматического театра в Нефтеюганске. Очень теплая встреча. На детскую сказку "Крабле! Крибле! Бумс!" приходили семьями. На спектакле "Ревизор" зал был переполнен. Продажа билетов закончилась уже за несколько дней до нашего приезда. Буквально при нас зрители спрашивали лишний билетик - это показатель наивысшей степени интереса. После спектакля я поблагодарил публику и рассказал о наших планах с группой компаний "Аленсио", с фирмой, которая организует наши гастроли в Нефтеюганске. Уже ведутся переговоры о нашем следующем приезде в феврале 2018 года. Эту новость зрители восприняли с огромной радостью", - рассказал руководитель Тобольского драматического театра Евгений Пономарёв.