up

8.11.2017 среда

EUR 67.7677

USD 58.4557

В Тюмени 0..2 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Зрители Нефтеюганска встретили тобольских актеров овациями

13:48 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тобольский драматический театр

Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова намерен продолжать встречи с нефтеюганскими зрителями. Побывав с однодневными гастролями в Нефтеюганске, труппа решила приехать в этот северный город в феврале 2018 года.

Тобольские актеры показали северянам гоголевского "Ревизора" и детскую сказку "Крабле, Крибле, Бумс!". На обоих спектаклях в культурном центре "Обь" был аншлаг, актеров встречали овациями. Тоболяки были поражены восторженным приемом нефтеюганских зрителей. 

 "Закончились гастроли Тобольского драматического театра в Нефтеюганске. Очень теплая встреча. На детскую сказку "Крабле! Крибле! Бумс!" приходили семьями. На спектакле "Ревизор" зал был переполнен. Продажа билетов закончилась уже за несколько дней до нашего приезда. Буквально при нас зрители спрашивали лишний билетик - это показатель наивысшей степени интереса. После спектакля я поблагодарил публику и рассказал о наших планах с группой компаний "Аленсио", с фирмой, которая организует наши гастроли в Нефтеюганске. Уже ведутся переговоры о нашем следующем приезде в феврале 2018 года. Эту новость зрители восприняли с огромной радостью", - рассказал руководитель Тобольского драматического театра Евгений Пономарёв.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тобольск , Нефтеюганск , театр , гастроли

Последние новости

14:43 Жители и гости Тюмени могут посетить парк "Россия – моя история" бесплатно
14:32 Как ненцы принесли жертву Ленину, рассказала Анастасия Лапсуй Фото
14:21 Владимир Якушев призвал общественников проконтролировать модернизацию коммунальных сетей в Тюмени
14:10 В Тюмени осуждены две тобольские наркоторговки
13:59 Солоха угостит тюменских театралов украинским напитком
13:48 Зрители Нефтеюганска встретили тобольских актеров овациями
13:37 Тюменцы поспорят за стажировку в правительстве области
13:26 Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью
13:15 Семьям погибших при крушении Ми-8 на Шпицбергене окажут помощь
13:04 Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев призвал общественников проконтролировать модернизацию коммунальных сетей в Тюмени

Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики

Владимир Якушев отметил важность современной системы сбыта сельхозпродукции

Политика

Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью

Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Экономика

Спортивный зал в Уватском районе оснастили огнестойкими панелями

Почти сто пятьдесят километров пути отремонтировали железнодорожники в тюменском регионе

Экосистема AVEEVO ищет инвесторов и партнеров

Общество

Жители и гости Тюмени могут посетить парк "Россия – моя история" бесплатно

Как ненцы принесли жертву Ленину, рассказала Анастасия Лапсуй

Солоха угостит тюменских театралов украинским напитком

Спорт

Различные стили метания ножа показали в центре "Аванпост"

Юниорки привезли в Тюмень медали всероссийских соревнований

Владислав Хромых: хоккеистов "Рубина" словно подменили

Происшествия

В Тюмени осуждены две тобольские наркоторговки

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск дальнобойщик спровоцировал аварию

Из-за звонка о минировании эвакуировали "Ашан Сити"
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+